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Cambiare il fuorigioco: Fifa, avanti con i test

La riforma è spinta da Wenger, superconsulente tecnico di Infantino. Potrebbe essere approvata dall’International Board a febbraio 2027
Massimo Franchi
1 min
FuorigiocoFifaWenger
Cambiare il fuorigioco: Fifa, avanti con i test© EPA

I “detective” si sono ritrovati a Langley per fare il punto della situazione. È lì che è stato compiuto un altro passo sulla sperimentazione ufficiale del progetto relativo a una riforma regolamentare, possibilmente epocale. La Langley a cui ci riferiamo non è però quella in 

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