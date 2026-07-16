Cambiare il fuorigioco: Fifa, avanti con i test

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I “detective” si sono ritrovati a Langley per fare il punto della situazione. È lì che è stato compiuto un altro passo sulla sperimentazione ufficiale del progetto relativo a una riforma regolamentare, possibilmente epocale. La Langley a cui ci riferiamo non è però quella in
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