Osvaldo Bagnoli è morto: addio all’artefice dello storico Scudetto del Verona

Lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona del 1984-85. Il tecnico, che in carriera ha allenato tra le altre anche Genoa e Inter, aveva 91 anni e si è spento all'ospedale Borgo Roma di Verona.
Dal campo alla panchina: la carriera di Osvaldo Bagnoli
Nato il 3 luglio 1935, Osvaldo Bagnoli aveva iniziato la propria carriera da calciatore vestendo, tra le altre, le maglie di Milan, Hellas Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, intraprese il percorso da allenatore, guidando Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Hellas Verona, Genoa e Inter.
Bagnoli e lo storico scudetto con il Verona nel 1985
Il suo nome resterà però indissolubilmente legato al Verona campione d'Italia del 1984-85, una delle imprese sportive più sorprendenti della storia della Serie A. Con una squadra costruita senza fuoriclasse assoluti, ma ricca di equilibrio, intensità e organizzazione tattica, Bagnoli riuscì a sbaragliare la concorrenza, conquistando uno scudetto che ancora oggi viene ricordato come una delle imprese più incredibili del calcio di casa nostra. Quella squadra, trascinata da giocatori come Preben Elkjær Larsen, Hans-Peter Briegel, Antonio Di Gennaro e Roberto Tricella, il capitano, rappresentò il simbolo di un calcio in cui il collettivo riusciva a prevalere sulle individualità.