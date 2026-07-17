"Mi faceva impazzire, cambiava ogni 20 minuti": Guardiola e il suo più grande rivale. E il futuro...

Dopo dieci anni ai vertici del calcio mondiale, Pep Guardiola si sta confrontando con una fase completamente nuova della sua carriera. Lontano dalla panchina, il tecnico catalano ha raccontato un momento di riflessione profonda, tra il desiderio di riscoprire aspetti della vita messi in secondo piano e l’assenza, per ora, di una reale spinta verso un ritorno immediato. Le sue parole aprono interrogativi sul futuro: tornerà un giorno ad allenare un club o una nazionale ( si è parlato dell' Italia negli ultimi mesi ), oppure sceglierà un percorso diverso? Guardiola, intanto, sembra aver trovato un equilibrio che non aveva mai avuto prima.

Guardiola e lo stop al calcio

Pep Guardiola si gode il suo primo periodo lontano dalla panchina dopo dieci stagioni alla guida del Manchester City. L'allenatore catalano, è intervenuto in un'intervista concessa alla piattaforma di criptovalute OKX, e ha raccontato le ragioni della scelta: "Dal punto di vista mentale non mi manca nulla. Ho iniziato ad allenare a 37 anni e tutta la mia vita è stata legata al calcio. Adesso voglio provare a scoprire la vita, a essere felice facendo anche altre cose che non abbiano a che fare con il calcio".

E continua: "Amo il mio lavoro, ma arriva un momento in cui senti di doverti fermare. Forse un giorno mi sveglierò e dirò: 'Va bene, voglio tornare ad allenare'. Ma deve nascere dentro di me questa sensazione, e oggi non la provo".