Caso plusvalenze, il Coni 'cambia' dopo la sentenza UE. Buonfiglio: "Pronto celere piano d'azione"

"Abbiamo preso atto dei contenuti della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla giustizia sportiva e ci stiamo attivando per concordare un celere piano d'azione con gli organismi e gli attori istituzionali preposti". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, in una nota in merito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha stabilito che Agnelli e Arrivabene avevano diritto a un ricorso presso la magistratura ordinaria per le sentenze sportive sul caso plusvalenze.