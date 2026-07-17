Caso plusvalenze, il Coni 'cambia' dopo la sentenza UE. Buonfiglio: "Pronto celere piano d'azione"

"Abbiamo preso atto dei contenuti della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla giustizia sportiva e ci stiamo attivando per concordare un celere piano d'azione con gli organismi e gli attori istituzionali preposti". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, in una nota in merito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha stabilito che Agnelli e Arrivabene avevano diritto a un ricorso presso la magistratura ordinaria per le sentenze sportive sul caso plusvalenze.
Il nodo delle riforme
"Come più volte sottolineato, avevamo subordinato la definizione degli interventi normativi relativi a una più ampia riforma di questo ambito proprio agli esiti dell'atto UE - conclude Buonfiglio - e ora siamo pronti a valutare i percorsi più idonei per armonizzarne gli effetti con le proposte in fase di elaborazione".
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