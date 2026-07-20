Kevin Keegan è morto, calcio in lutto: vinse una Coppa dei Campioni e due Palloni d’Oro

Il calcio inglese è in lutto. È morto il leggendario attaccante ed ex commissario tecnico Kevin Keegan all'eta di 75 anni . La notizia è stata resa nota dalla famiglia, che lo scorso gennaio aveva comunicato la malattia del classe 1951: gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. Kevin Keegan è stato un attaccante che si è distinto nella sua carriera, vincendo una Coppa dei Campioni con il Liverpool nel 1977 e per due volte il Pallone d'Oro quando vestiva la maglia dell' Amburgo .

Keegan è scomparso a 75 anni

È stata la famiglia di Kevin Keegan ha dare la notizia del decesso, tramite una nota ufficiale: "È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa di Kevin Keegan all'età di 75 anni. L'ex giocatore e allenatore dell'Inghilterra stava combattendo contro il cancro ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Kevin, due volte vincitore del Pallone d'Oro, era un marito, padre e nonno molto amato. La famiglia desidera ringraziare l'incredibile team medico di Kevin per tutto il supporto. Questo è un momento estremamente difficile e i familiari chiedono spazio e privacy".

La carriera

Kevin Keegan è cresciuto e ha mosso i primi passi da calciatore nel Scunthorpe United, prima di trasferirsi al Liverpool nel 1971. Con i Reds ha vinto tre campionati inglesi, una Coppa dei Campioni (1977) e due Coppa UEFA (1973 E 1976). Nel 1978 si trasferisce all'Amburgo, con cui vinse la Bundesliga e giocò una finale di Coppa dei Campioni, poi persa contro il Nottingham Forest. Ha vinto per due anni di fila il Pallone d'Oro (1978 e 1979). Con la maglia dell'Inghilterra ha giocato 63 partite in cui ha segnato 21 gol. Ha guidato la Nazionale dei Tre Leoni all'Europeo del 2000 come commissario tecnico. Ha allenato anche Newcastle, Fulham e Manchester City.