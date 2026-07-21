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Addio a Keegan: portò i Reds sul tetto d’Europa

Con lui il Liverpool conquistò per la prima volta Coppa dei Campioni e Coppa Uefa. Vinse il Pallone d’Oro in due edizioni consecutive
Alessandro Aliberti
1 min
Kevin Keegan
Addio a Keegan: portò i Reds sul tetto d’Europa© EPA

LONDRA (INGHILTERRA) - Prima che i calciatori diventassero un marchio globale, finissero sulle copertine delle riviste di moda e trasformassero il proprio nome in un brand, prima di tutto questo c’era 

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