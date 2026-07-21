Dazn, le amichevoli estive di luglio e agosto ancora più ricche

Il weekend del 25 e 26 luglio propone un vero e proprio banco di prova internazionale. Sabato 25 il Bologna torna in campo alle 16:00 contro l'Iraklis, mentre alla stessa ora la Fiorentina vola in Inghilterra per sfidare il Queens Park Rangers e il Milan sarà ospite del Celtic al Celtic Park di Glasgow per inaugurare il precampionato con un'amichevole prestigiosa; subito dopo, alle 17:00 il Torino ospita il Cittadella, match visibile anche in modalità gratuita, mentre alle 20:00 la Juventus fa tappa in Belgio per un test importante contro lo Standard Liegi.

Domenica 26 luglio l'Inter apre il proprio cammino precampionato alle 16:30 contro il Karlsruher, in una sfida del tutto inedita tra le due squadre, mai incrociatesi prima né in gare ufficiali né in amichevole, mentre alle 17:30 è la volta del primo appuntamento della Roma che affronta il Cannes; la sera, alle 18:00 doppio appuntamento, con la Lazio che ospita la Flaminia Civita Castellana, visibile anche in free e il Napoli con l’incontro contro la Carrarese. Il finale di luglio prosegue senza concedere soste: lunedì 27 il Venezia sfida il Galatasaray alle 20:00 all'Hofmann Personal Stadion di Linz, in Austria; martedì 28 il Cagliari incontra il Modena alle 17:00 e mercoledì 29 alle 20:30 la Fiorentina affronta il Watford. Il mese si chiude venerdì 31 luglio con la Juventus che alle 18:00 ospita il Nizza.

Le amichevoli di agosto su Dazn

Le amichevoli estive continuano anche nel mese di agosto a ritmi altissimi con un sabato 1° agosto davvero acceso: alle 11:00 sfida da ex per Alessandro Nesta, che con il suo Avellino affronta la Lazio in una prestigiosa amichevole disponibile anche in modalità free. Alle 13:30 l'Inter affronta il Manchester City, vincitore di FA Cup e Carabao Cup nella stagione 2025/26, mentre alle 16:00 è il momento della Roma che in Galles affronta il Cardiff, alle 18:00 fischio d’inizio per il primo appuntamento d'oltralpe per il Venezia che affronterà l’AS Saint-Étienne e sempre alle 18:00, il Worthersee Stadion di Klagenfurt sarà il palcoscenico della sfida amichevole tra Fiorentina e Real Madrid: i ragazzi di Grosso sfideranno i Blancos di Mourinho nel test più atteso di tutta l'estate per i Viola. La giornata si chiude alle 20:30 con il Genoa di Daniele De Rossi che raggiungerà l’Inghilterra per la sfida contro il Leicester.

Il primo weekend di agosto si chiuderà con il Cagliari che farà tappa in Germania contro l'Union Berlino in programma il 2 agosto alle 14:00, l'Atalanta che sfida il Feyenoord alle 15:00 e la Lazio che chiude la giornata con la trasferta ad Ascoli, in un match che andrà in scena alle 20:45 e che sarà visibile anche in modalità gratuita.

Il 4 agosto la Roma affronterà il Newport County, squadra allenata dall'ex Leicester Fuchs con calcio d'inizio alle 19:00, mentre il grande momento clou dell'estate scatta mercoledì 5 agosto: alle 13:00 va in scena il primo derby della stagione tra Inter e Milan, una sfida che, anche in amichevole, resta tra gli appuntamenti più sentiti del calcio italiano, mentre alle 13:30 la Juventus si incontra con il nuovo Chelsea di Xabi Alonso a Hong Kong. La giornata prosegue con l’amichevole della Lazio, visibile anche in free, che alle 18:00 ospita l'Ostia Mare e alle 18:30 il Napoli contro il Club Atletico Osasuna. Il giorno seguente, giovedì 6 agosto, alle 20:00 la Fiorentina ospita il Deportivo La Coruña, storico club spagnolo che è tornato a militare ne LaLiga.

Il weekend tra l'8 e il 9 agosto porta un altro grande classico d'Italia: si parte sabato alle 13:00 con il Derby d’Italia in versione amichevole fuori dall’Italia, seguito con un doppio appuntamento alle 14:00 che vede il Milan sfidare il Chelsea a Giacarta e la Roma con il suo secondo test contro il Brighton alle 16:00.

La giornata vedrà inoltre lo Schalke 04 contro l'Atalanta alle 17:00, l’appuntamento del Venezia contro il Brest delle 18.30, il Napoli che sfida il Real Club Celta de Vigo alle 21:00 e infine il Cagliari contro il Nizza nella partita valida per il Trofeo Gigi Riva.

Domenica 9 agosto, la Lazio chiude il proprio ciclo di amichevoli in trasferta contro il Frosinone alle 20:45 e visibile anche in free, mentre martedì 11 agosto a mezzogiorno la Juventus sfida il Palermo e il giorno successivo il Napoli incontra l’Aris Salonicco con il calcio d’inizio fissato alle 21:00.

Il grande finale del precampionato coincide con il weekend di Ferragosto fino a lunedì 17. Sabato 15 agosto si accende con il Milan che affronta il Manchester United alle 14:00, il Bologna alle 15:00 che sarà ospite del Brighton & Hove Albion e alle 17:30 la Roma affronta il Borussia Dortmund, ultimo test pre-campionato per la squadra di Gasperini.

Il sipario sulla preparazione estiva si chiude infine lunedì 17 agosto, in orario ancora da definire, con la tradizionale festa in famiglia della Juventus contro la Juventus Next Gen.