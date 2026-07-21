Football & Sport Film Festival - Football & Sport Film Awards: sei giorni dedicati al rapporto tra cinema e sport© .

La XV edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport entra nel vivo, da domani sera, con il “Football & Sport Film Festival” e i relativi “Football Film Awards”, terzo appuntamento della kermesse ideata e prodotta dal giornalista e project manager Donato Alfani. La serata, che celebra il connubio tra cinema e sport, sarà dedicata alla figura di Igor Protti, protagonista della proiezione in programma. All’ex attaccante, scomparso lo scorso 19 giugno a 58 anni, proprio nel trentennale della vittoria della classifica marcatori nel campionato di Serie A con il Bari, è dedicato il docu-film dal titolo “Igor, l’eroe romantico del calcio”. Protti ha attraversato una carriera nel segno del gol, lasciando una traccia importante con le maglie di Napoli, Lazio, Livorno e Bari. Il lungometraggio è un documentario monografico dedicato alla vita e alla carriera di Igor Protti, diretto da Luca Dal Canto e scritto dallo stesso regista insieme ad Alberto Battocchi e Anita Galvano. Dal Canto, livornese e tifoso amaranto, racconta anche il profondo legame tra Protti e la sua città, culminato nella storica promozione del Livorno in Serie A nel 2004, a cinquant'anni dall'ultima apparizione nella massima serie.