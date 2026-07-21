Football & Sport Film Festival - Football & Sport Film Awards: sei giorni dedicati al rapporto tra cinema e sport© .

La XV edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport entra nel vivo, da domani sera, con il “Football & Sport Film Festival” e i relativi “Football Film Awards”, terzo appuntamento della kermesse ideata e prodotta dal giornalista e project manager Donato Alfani. La serata, che celebra il connubio tra cinema e sport, sarà dedicata alla figura di Igor Protti, protagonista della proiezione in programma. All’ex attaccante, scomparso lo scorso 19 giugno a 58 anni, proprio nel trentennale della vittoria della classifica marcatori nel campionato di Serie A con il Bari, è dedicato il docu-film dal titolo “Igor, l’eroe romantico del calcio”. Protti ha attraversato una carriera nel segno del gol, lasciando una traccia importante con le maglie di Napoli, Lazio, Livorno e Bari. Il lungometraggio è un documentario monografico dedicato alla vita e alla carriera di Igor Protti, diretto da Luca Dal Canto e scritto dallo stesso regista insieme ad Alberto Battocchi e Anita Galvano. Dal Canto, livornese e tifoso amaranto, racconta anche il profondo legame tra Protti e la sua città, culminato nella storica promozione del Livorno in Serie A nel 2004, a cinquant'anni dall'ultima apparizione nella massima serie.
Più che un semplice film sul calcio
Più che un semplice film sul calcio, l'opera è un racconto di vita, arricchito da testimonianze dirette e ricordi di chi ha condiviso il percorso umano e sportivo di Protti. Un viaggio attraverso la carriera di un campione che ha scritto una pagina unica nella storia del calcio italiano, rimanendo l'unico giocatore capace di conquistare il titolo di capocannoniere in tre diverse categorie professionistiche: Serie A, Serie B e Serie C. L’appuntamento, a ingresso gratuito e riservato a un massimo di 50 partecipanti per serata, prenderà il via mercoledì 22 luglio presso il Circolo Tennis Giotto di Arezzo. La partecipazione è subordinata a registrazione, da effettuare tramite il link disponibile sulla pagina Instagram del Festival. Si ringrazia il Circolo Tennis Giotto per l'ospitalità e l’impegno profuso nella realizzazione dell’iniziativa. Per il secondo anno consecutivo, Arezzo si conferma Capitale italiana del Calcio e dello Sport, riaffermando la propria vocazione a ospitare eventi di rilievo nazionale, atti a promuovere i valori dello sport e di valorizzazione del territorio. Un ringraziamento speciale è rivolto alla famiglia Manzo e, in particolare, al Presidente Guglielmo Manzo, il cui costante supporto ha contribuito in maniera determinante alla crescita del Festival e alla realizzazione di iniziative di alto profilo nel Territorio Toscano.