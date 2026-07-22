L’Uefa mette nel mirino Infantino: l'obiettivo è farlo crollare, c'è Al Khelaifi sullo sfondo 

Sintomatica e molto grave al proposito l’assenza di Čeferin (in quanto presidente Uefa è per statuto vicepresidente Fifa) al MetLife Stadium per la finale vinta, fra l’altro, da una rappresentate del calcio europeo come la Spagna . Basta ricordare il precedente di Berlino 2006: a consegnare la Coppa d’oro nella mani del capitano azzurro Cannavaro fu il presidente Uefa dell’epoca, lo svedese Johansson. Un forfait, quello dell’avvocato di Lubiana, che ha destato scalpore. Appoggiato dal presidente federale tedesco, l’uomo politico Bernd Neundorf, Čeferin ha già cominciato le manovre anti-Infatino. Obiettivo è cercare di far saltare lo svizzero in occasione del prossimo Congresso Fifa (18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco ) dove si terranno le elezioni presidenziali.

L’attuale leader della Federcalcio internazionale corre per il suo quarto e ultimo mandato, ma il numero dei rivali è in costante crescita dopo la figuraccia Balogun e altre controversie quali l’esclusione della Russia dalle qualificazioni (attacco militare all’Ucraina) e la contestuale ammissione di Israele (attacco militare alla Palestina). Due pesi e due misure. La votazione come da prassi avverrà con scrutinio segreto, non per alzata di mano: sarà eletto presidente colui che otterrà il 50% dei “suffragi” più uno, ovvero 106 voti essendo a tutt’oggi 211 le federazioni affiliate alla Fifa. Le candidature vanno presentate entro il 18 novembre, meno di 4 mesi. Si cerca un uomo forte in grado di mettere tutti (quasi tutti... ) d’accordo.