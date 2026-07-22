L’Uefa mette nel mirino Infantino: l'obiettivo è farlo crollare, c'è Al Khelaifi sullo sfondo 

Cosa sarebbe successo se l’avvocato sloveno Aleksander Čeferin, presidente dell’Uefa, avesse ordinato non solo al Belgio, ma a tutte le altre Nazionali europee qualificate per gli ottavi di ritirarsi dai Mondiali in segno di protesta contro la squalifica tolta vergognosamente dalla coppia Trump-Infantino all’attaccante americano Balogun? Senza Spagna, Francia, Inghilterra, Portogallo, Norvegia, Svizzera e appunto Belgio che torneo sarebbe stato? Un gesto clamoroso (pure altamente anti-sportivo, per carità... ) che avrebbe spaccato il calcio.
Della serie: o confermate la squalifica oppure andrete avanti senza di noi: volete che Usa 2026 venga ricordato come il peggior Mondiale della storia? Volete squalificarci? L’Uefa non ha bisogno della Fifa e può organizzare il proprio Mondiale tutto europeo. Un paradosso, ovvio. Una provocazione. Un’utopia. Ma rende l’idea di come quell’assurdo episodio abbia rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il punto di non ritorno.
Ceferin contro Infantino
Sintomatica e molto grave al proposito l’assenza di Čeferin (in quanto presidente Uefa è per statuto vicepresidente Fifa) al MetLife Stadium per la finale vinta, fra l’altro, da una rappresentate del calcio europeo come la Spagna. Basta ricordare il precedente di Berlino 2006: a consegnare la Coppa d’oro nella mani del capitano azzurro Cannavaro fu il presidente Uefa dell’epoca, lo svedese Johansson. Un forfait, quello dell’avvocato di Lubiana, che ha destato scalpore. Appoggiato dal presidente federale tedesco, l’uomo politico Bernd Neundorf, Čeferin ha già cominciato le manovre anti-Infatino. Obiettivo è cercare di far saltare lo svizzero in occasione del prossimo Congresso Fifa (18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco) dove si terranno le elezioni presidenziali.
L’attuale leader della Federcalcio internazionale corre per il suo quarto e ultimo mandato, ma il numero dei rivali è in costante crescita dopo la figuraccia Balogun e altre controversie quali l’esclusione della Russia dalle qualificazioni (attacco militare all’Ucraina) e la contestuale ammissione di Israele (attacco militare alla Palestina). Due pesi e due misure. La votazione come da prassi avverrà con scrutinio segreto, non per alzata di mano: sarà eletto presidente colui che otterrà il 50% dei “suffragi” più uno, ovvero 106 voti essendo a tutt’oggi 211 le federazioni affiliate alla Fifa. Le candidature vanno presentate entro il 18 novembre, meno di 4 mesi. Si cerca un uomo forte in grado di mettere tutti (quasi tutti... ) d’accordo.
L'identikit
L’identikit è facile: chi meglio del potente presidente qatariota del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi? Al momento lui non sarebbe troppo convinto, però tutti lo implorano: situazione se vogliamo simile a quella di Guardiola come ct azzurro, in ginocchio da te… In ogni caso i pericoli per Infantino arrivano dal Medio Oriente: in agguato altri personaggi cuspidali e ambiziosi quali il principe giordano Ali bin Al Hussein e lo sceicco bahreinita Salman Al Khalifa. Vincitore di due Champions League nelle ultime due stagioni, Al Khelaifi è anche il presidente dell’Efc (European Football Clubs, ex Eca) che annovera oltre 800 membri.
E la sola Uefa, con 55 Nazioni affiliate, vanta un bacino di 55 voti. Ottima base di partenza per andare a raccogliere per il mondo gli altri 51 necessari per la maggioranza. Quella del prossimo marzo nella capitale del Marocco si preannuncia come una delle elezioni più importanti per il futuro del calcio mondiale. Il dibattito è già iniziato, i prossimi mesi saranno decisivi per delineare lo scenario.
Cosa sarebbe successo se l’avvocato sloveno Aleksander Čeferin, presidente dell’Uefa, avesse ordinato non solo al Belgio, ma a tutte le altre Nazionali europee qualificate per gli ottavi di ritirarsi dai Mondiali in segno di protesta contro la squalifica tolta vergognosamente dalla coppia Trump-Infantino all’attaccante americano Balogun? Senza Spagna, Francia, Inghilterra, Portogallo, Norvegia, Svizzera e appunto Belgio che torneo sarebbe stato? Un gesto clamoroso (pure altamente anti-sportivo, per carità... ) che avrebbe spaccato il calcio.
Della serie: o confermate la squalifica oppure andrete avanti senza di noi: volete che Usa 2026 venga ricordato come il peggior Mondiale della storia? Volete squalificarci? L’Uefa non ha bisogno della Fifa e può organizzare il proprio Mondiale tutto europeo. Un paradosso, ovvio. Una provocazione. Un’utopia. Ma rende l’idea di come quell’assurdo episodio abbia rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il punto di non ritorno.