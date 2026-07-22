Arbitropoli, mancano le telefonate. Ma i cellulari non vennero sequestrati per “troppo clamore mediatico”

"Il tenore delle intercettazioni induce a ritenere estremamente probabile che Rocchi riferisca il contenuto di conversazioni intrattenuti direttamente con esponenti dell'Inter" . È uno dei passaggi più significativi contenuti nella richiesta di archiviazione della Procura di Milano sull'inchiesta che ha coinvolto l'allora designatore arbitrale Gianluca Rocchi . Un'affermazione che apre inevitabilmente un interrogativo: se gli stessi magistrati ritengono altamente probabile l'esistenza di quei contatti, perché i telefoni - come succede quasi sempre, ricorda Ferrarella sul Corriere della Sera - non sono stati sequestrati? Una scelta investigativa che rappresenta oggi uno degli aspetti più discussi dell'intera vicenda e che alimenta dubbi sulle verifiche che avrebbero potuto chiarire definitivamente il contenuto di quelle conversazioni.

La spiegazione della Procura e il nodo del "clamore mediatico"

A fornire una risposta sono gli stessi pubblici ministeri Paolo Ielo e Maurizio Ascione nella richiesta di archiviazione . Dopo aver deciso inizialmente di non procedere al sequestro dei dispositivi "per scelta investigativa", i magistrati spiegano che, una volta emersa pubblicamente l'esistenza dell'indagine, non sarebbe stato più utile ricorrere a quel tipo di accertamento.

Nelle carte si legge infatti che, "massimamente dopo la diffusione mediatica dell'esistenza delle indagini", "il clamore mediatico impedisce l'utile utilizzazione di mezzi di ricerca della prova non ancora sperimentati". Una motivazione che ha suscitato perplessità, anche perché il sequestro dei telefoni rappresenta normalmente uno degli strumenti investigativi più utilizzati per verificare l'esistenza di chat, messaggi e contatti in queste situazioni.

Le conversazioni ritenute probabili ma senza prove concrete

La richiesta di archiviazione evidenzia come gli elementi raccolti facciano ritenere verosimile che Rocchi fosse in contatto diretto con esponenti dell' Inter . Tuttavia, proprio la mancanza di ulteriori accertamenti sui dispositivi elettronici ha impedito di trovare conferme oggettive. Per questo motivo la Procura sottolinea che resta una "ipotesi priva di riscontro probatorio" e una "mera illazione" l'idea che "le indicazioni, provenienti dall'ambiente Inter, fossero volte a turbare la regolarità" delle partite. In assenza di prove dirette, gli investigatori spiegano che non è stato possibile sostenere l'accusa di frode sportiva, reato che richiede sia l'esistenza dei contatti sia la dimostrazione dell'effettiva finalità di alterare la regolarità delle gare. Il quadro indiziario, quindi, non è stato ritenuto sufficiente per arrivare a contestazioni formali.

Lo stesso ragionamento viene esteso anche all'ipotesi della cosiddetta "frode generica di natura paraconcussiva". Secondo la Procura, manca infatti qualsiasi elemento concreto capace di dimostrare che Rocchi abbia accettato eventuali interferenze perché condizionato dal timore di ripercussioni sulla propria carriera. Nelle carte viene definita una semplice "suggestione" l'ipotesi che tale comportamento fosse determinato da una forma di "timore", cioè che i rapporti tra Gravina e la dirigenza dell'Inter potessero incidere sul suo percorso professionale. Anche sotto questo profilo, i magistrati parlano apertamente di un "vuoto probatorio", ritenendo che le intercettazioni, da sole, non siano sufficienti a sostenere un'accusa in giudizio. Resta così una vicenda destinata a far discutere , che sorprende, soprattutto per quel mancato sequestro dei telefoni che avrebbe potuto fornire riscontri decisivi e che oggi rappresenta il principale punto interrogativo dell'intera inchiesta. L’ultima parola per la giustizia ordinaria spetta al Gip che si è presa 45 gg per decidere se accettare o meno l’archiviazione.

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