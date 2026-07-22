Trump vuole Infantino come segretario dell'Onu: la posizione della Commissione Europea

Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite . È questa l'indiscrezione bomba lanciata dal New York Post. Il tycoon avrebbe designato l'attuale presidente della FIFA come successore di Antonio Guterres , che lascerà la carica alla fine di dicembre. Il legame tra i due è stretto, come sottolineato a più riprese dai diretti interessati e che ha visto l'apice con la decisione sul caso Balogun , che ha fatto tanto discutere. Dalle indiscrezioni ai fatti: la vicepresidente della Commissione europea, Roxana Mînzatu ha chiarito in merito alla posizione di Gianni Infantino.

Trump vuole Infantino all'Onu

"È rispettato da tutti nel mondo" e ha "un'abilità speciale di unire le persone". Sarebbe questo il pensiero di Donald Trump, che avrebbe indicato Gianni Infantino come candidato per il ruolo di segretario generale dell'Onu. Il mandato di Antonio Guterres scadrà alla fine del 2026 e a ottobre ci saranno le elezioni per decretarne il sostituto.

Il numero uno della FIFA dovrebbe ottenere l'endorsement dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza, seguito dall'approvazione dell'assemblea generale. Non è ancora chiara la posizione di Infantino, ma la volontà del tycoon sarebbe chiara.

Le parole della vicepresidente della CE

"Non ero a conoscenza di questa novità, quindi non posso commentare. Non abbiamo discusso in alcun modo di questo argomento", ha esordito la vicepresidente della Commissione europea. In conferenza stampa, Roxana Mînzatu ha risposto alle domande sulla possibile candidatura di Infantino: "Il calcio sembra in grado di fungere da punto di riferimento per un dibattito molto più ampio. Vorrei cogliere l'occasione per ricordare a tutti che il calcio si basa sul fair play e sulla prestazione, e genera miliardi di carriere. Crea un senso di umanità condivisa, di passione condivisa, di valori condivisi, ed è una cosa estremamente positiva. Sono anch'io piuttosto stupita dei tanti punti di riferimento che il calcio sta creando in diversi altri ambiti della vita".

Alle parole di Mînzatu si uniscono quelle della portavoce Paula Pinho: "Il Collegio non ha discusso di questo problema e la vicepresidente non ne era a conoscenza perché i membri del Collegio erano riuniti nella sala senza alcun accesso alle notizie esterne. Quindi non è qualcosa che avremmo potuto approfondire", ha aggiunto la prima portavoce".

Il connubio Infantino-Trump

Prima l'assegnazione dei Mondiali agli Stati Uniti (oltre che a Canada e Messico), poi una serie di decisioni che hanno lasciato più di qualche perplessità: il legame tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e di quello della FIFA Gianni Infantino sembra più solido che mai.

La bordata di fischi che i due hanno ricevuto al momento dell'ingresso in campo per la premiazione della finale della Coppa del Mondo al MetLife Stadium e la controversa decisione in merito alla sospensione dell'espulsione di Balogun per la partita contro il Belgio, però, hanno scalfito la leadership di Infantino. Il 18 novembre, a Rabat (in Marocco) si voterà per il presidente FIFA. L'italosvizzero ha confermato nei mesi scorsi l'idea di candidarsi per quello che sarebbe il terzo mandato, ma i malumori sono crescenti e la UEFA pensa a un nome 'interno' per sfidarlo, il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi. Chissà se adesso gli scenari non possano cambiare. Con un nuovo e prestigioso ruolo per Infantino.