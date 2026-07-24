Klopp è il nuovo ct della Germania: l'annuncio ufficiale e quando debutta

Jurgen Klopp è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca . Ufficiale l'ingaggio del 59enne ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool che oggi ha firmato un quadriennale per succedere al dimissionario Julian Nagelsmann : ci sarà lui al timone della Germania lungo la strada che porta a Euro2028 e al Mondiale 2030. Klopp avrà il compito di rifondare la nazionale tedesca dopo la prematura e dolorosa eliminazione avvenuta per mano del Paraguay ai Mondiali 2026 .

Le prime parole di Klopp

Klopp prenderà il timone a partire dal 15 agosto e avrà nel suo staff i collaboratori di lunga data Peter Krawietz e Pepijn Lijnders (che ha lavorato anche con Pep Guardiola, fresco di rifiuto alla nazionale italiana) oltre a Sven Bender: che ha avuto Klopp come allenatore al Borussia Dormund. "La Nazionale può unire noi tedeschi come poche altre cose - le prime parole di Klopp, che dopo aver lasciato il Liverpool nel 2024 aveva accettato di supervisionare le squadre dell'universo Red Bull, prendendosi una pausa dalla panchina - è proprio questo che rende questo incarico così speciale per me. Sono grato per tutto ciò che ho potuto vivere e imparare negli ultimi diciotto mesi alla Red Bull e per l'apertura che ha reso possibile questo accordo. Ora sono felice di affrontare questo compito speciale nel calcio tedesco, che affronteremo insieme con umiltà e pazienza: sviluppare una squadra dove si combatte l'uno per l'altro, che abbia gioia nel giocare a calcio e dietro la quale le persone nel nostro Paese possano unirsi".

Neuendorf, Watzke e Voeller in coro: "La prima scelta"

"Jurgen Klopp rappresenta come pochi altri la passione, la credibilità e la capacità di coinvolgere le persone, dopo le dimissioni di Nagelsmann era la nostra prima scelta", confessa il presidente della Federcalcio tedesca Bernd Neuendorf mentre il suo vice Hans-Joachim Watzke, che con Klopp ha lavorato a Dortmund, aggiunge: "Jurgen è per me uno dei migliori allenatori al mondo. Fa migliorare i suoi giocatori. Inoltre è una persona che entusiasma, guida e unisce le persone. È proprio questo ciò di cui ha bisogno la nazionale". E il ds della Federazione, Rudi Voeller, chiosa: "Klopp ha dimostrato per molti anni ai massimi livelli di essere in grado di far crescere i giovani e di far rendere le sue squadre sotto pressione. Inoltre è un grande motivatore, che saprà coinvolgere i nostri tifosi e il calcio tedesco". La nuova avventura di Klopp inizierà il 24 settembre ad Amsterdam, nell'esordio in Nations League contro l'Olanda, mentre il debutto casalingo avverrà tre giorni dopo ad Augsburg contro la Grecia.