Football & Sport Film Awards: sei giorni dedicati al rapporto tra cinema e sport

La XV edizione del Festival del Calcio e dello Sport italiano domani sera proporrà un’altra storia centenaria nella cornice del “Football & Sport Film Festival” e relativi “Football Film Awards”: il terzo appuntamento della kermesse, ideata e prodotta dal giornalista e project manager Donato Alfani, racconta il cammino de L’Aquila 1927, club che il prossimo anno spegnerà le prime cento candeline della sua storia.

Un percorso, quello della società abruzzese, che nemmeno il tremendo terremoto dell’aprile del 2009 ha interrotto. Emozioni e storie di una rinascita a tutto tondo, oltre a concreto segnale dato da una città in grado di rialzarsi gradualmente dopo esser stata pesantemente colpita da un sisma. Il connubio tra l’orgoglio di un popolo e una squadra che fino a dieci anni fa disputava i campionati professionistici, avendone in totale più di trenta alle spalle. Il docu-film, prodotto da Cronache di Spogliatoio e diretto da Cosimo Bartoloni, pone l’accento sulle persone, ancor prima che sui risultati del campo. Il motto diventa molto più di uno slogan: “Essere, non apparire”. Il senso di appartenenza a una regione è l’altro caposaldo della pellicola, nella quale L’Aquila è stato il primo club a condurre l’Abruzzo in Serie B. Una lunga traversata tra cambi di proprietà in un territorio che, diciassette anni fa, è riuscito ad assorbire la ferita più profonda.

L’appuntamento, a ingresso gratuito e riservato a un massimo di 50 partecipanti per serata, avrà luogo domani, sabato 25, come di consueto presso il Circolo Tennis Giotto di Arezzo.

La partecipazione è subordinata a registrazione, da effettuare tramite il link disponibile sulla pagina Instagram del Festival.

Per il secondo anno consecutivo, Arezzo si conferma Capitale italiana del Calcio e dello Sport, riaffermando la propria vocazione ad ospitare eventi di rilievo nazionale, atti a promuovere i valori dello sport e di valorizzazione del territorio.

Un ringraziamento speciale è rivolto alla famiglia Manzo e, in particolare, al presidente Guglielmo Manzo, il cui costante supporto ha contribuito in maniera determinante alla crescita del Festival e alla realizzazione di iniziative di alto profilo nel Territorio Toscano. Si ringrazia il Circolo Tennis Giotto per l’ospitalità e l’impegno profuso nella realizzazione dell’iniziativa.

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