Football & Sport Film Festival - Football & Sport Film Awards: "Vestire l'azzurro"

La XV edizione del Festival del Calcio e dello Sport italiano impreziosisce il weekend colorandolo di azzurro, domani sera, con il “ Football & Sport Film Festival ” e i relativi “ Football Film Awards ”: quinto appuntamento della kermesse, ideata e prodotta dal giornalista e project manager Donato Alfani. Proprio nei giorni in cui viene definito il nuovo corso della Nazionale Italiana , a stretto contatto con la nomina del CT, la proiezione ad Arezzo chiama in causa il cammino dell’Italia Under 19 verso l’ultimo Europeo di categoria, con riferimenti diretti al trionfo di tre anni fa a Malta.

L’itinerario di viaggio ha portato dritti in Galles, per la manifestazione continentale. La Nazionale di Bollini si racconta in un docu-film prodotto dalla FIGC: la pellicola riproduce anche i momenti racchiusi all’interno del Centro Federale, dalle riunioni tecniche ai colloqui individuali, scandagliando ogni forma di dietro le quinte, nell’avvicinamento a una partita, compreso il lavoro di figure come il team manager e degli staff medico e tecnico. Il fulcro dell’iniziativa è senz’altro lo spirito identitario che si trova a margine di qualsiasi raduno e convocazione, specialmente poiché sono coinvolti ragazzi molto giovani. L’Under 19 è da sempre un serbatoio per la Nazionale maggiore, con annessa la responsabilità addosso, da parte dei calciatori, nel vestire la maglia azzurra.

L’appuntamento, a ingresso gratuito e riservato a un massimo di 50 persone per serata, si terrà come di consueto presso il Circolo Tennis Giotto di Arezzo. La partecipazione è subordinata a registrazione, da effettuare tramite il link disponibile sul sito del Festival.

Per il secondo anno consecutivo, Arezzo si conferma Capitale italiana del Calcio e dello Sport, riaffermando la propria vocazione ad ospitare eventi di rilievo nazionale, atti a promuovere i valori dello sport e di valorizzazione del territorio.

Un ringraziamento speciale è rivolto alla famiglia Manzo e, in particolare, al presidente Guglielmo Manzo, il cui costante supporto ha contribuito in maniera determinante alla crescita del Festival e alla realizzazione di iniziative di alto profilo nel Territorio Toscano. Si ringrazia il Circolo Tennis Giotto per l’ospitalità e l’impegno profuso nella realizzazione dell’iniziativa.