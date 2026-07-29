Ancelotti e il nuovo Brasile, obiettivo Mondiali 2030: "Inizieremo a testare i giovani"

Carlo Ancelotti è arrivato a Rio de Janeiro per riprendere il lavoro diretto con il Comitato Tecnico della Nazionale brasiliana. Il commissario tecnico ha incontrato il Dipartimento delle Squadre Nazionali nella sede della CBF per pianificare i prossimi impegni della Selecao. Al centro della riunione il nuovo percorso che porterà il Brasile verso la Coppa del Mondo 2030 , con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva attraverso l’inserimento di giovani talenti e la valorizzazione dei giocatori più esperti. Il progetto partirà dalle prossime finestre internazionali e prevede una programmazione dettagliata per affrontare le sfide future.

Ancelotti prepara la nuova generazione del Brasile

Il tecnico italiano, cercato anche dal duo Maldini e Leonardo prima di virare su Pirlo e poi rassegnare le dimissioni visto il caos attorno all'ex centrocampista, ha iniziato a impostare il lavoro per una nazionale chiamata ad aprire un nuovo ciclo. Il primo appuntamento sarà a settembre con tre amichevoli internazionali in programma, mentre un’altra finestra è prevista per novembre 2026. Le prime gare ufficiali arriveranno con le qualificazioni sudamericane al Mondiale 2030, che prenderanno il via nella seconda metà del 2027. La competizione avrà una formula particolare dopo la qualificazione automatica di Argentina, Paraguay e Uruguay, Paesi che ospiteranno le partite inaugurali del centenario della Coppa del Mondo. Nel 2028 sarà invece il momento della Copa América, che raggiungerà la 49ª edizione e dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti. "Stiamo iniziando a formare una nuova squadra, osservando e testando i giovani giocatori, ma senza escludere alcuni atleti che erano con noi ai Mondiali e che hanno ancora molto da contribuire alla Nazionale" ha dichiarato Ancelotti, come riporta AS.

La riunione con lo staff e le strategie future

All’incontro hanno partecipato i principali rappresentanti del settore Nazionali brasiliano, tra cui Rodrigo Caetano, Cícero Souza, Juan Santos e gli altri membri dello staff tecnico e organizzativo. Durante la riunione sono stati affrontati diversi temi legati al futuro della Selecao, dalle prossime convocazioni alla gestione della logistica, dei viaggi e della preparazione tecnica. Il gruppo di lavoro ha analizzato anche le strategie per affrontare i prossimi appuntamenti e migliorare il coordinamento tra tutte le aree coinvolte. "Questo segna l'inizio di una nuova fase nel nostro lavoro a capo del dipartimento Nazionali. Lavoreremo duramente in questo periodo per poter rappresentare bene il nostro paese in tutte le competizioni che arriveranno, a partire dalle qualificazioni per la Coppa del Mondo e la Copa América" ha detto Rodrigo Caetano.

Il legame tra Nazionale maggiore e settore giovanile

Un altro punto centrale della riunione è stato il rafforzamento del rapporto tra la Nazionale maggiore e le selezioni giovanili. Il lavoro, già avviato dall’arrivo di Ancelotti, verrà intensificato per creare una maggiore continuità tra i diversi livelli del calcio brasiliano. L’attenzione sarà rivolta anche agli impegni delle squadre giovanili, come il Mondiale U17 in programma a novembre in Qatar, e alla preparazione del prossimo ciclo olimpico affidato a Paulo Victor, allenatore dell’U20. Nel frattempo il ct e il suo staff continueranno a seguire i calciatori brasiliani impegnati nei club di tutto il mondo, monitorando possibili convocati per il futuro. Sono previsti anche viaggi per assistere dal vivo alle partite del Campionato Brasiliano e della Coppa del Brasile, così da ampliare il controllo sui talenti disponibili.