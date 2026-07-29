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Franco Baresi, il Milan smentisce: "Momenti delicati, il club gli è accanto con affetto"

Le condizioni della leggenda del calcio italiano: il comunicato della società rossonera
1 min
BaresiMilan
Franco Baresi, il Milan smentisce: "Momenti delicati, il club gli è accanto con affetto"© LAPRESSE
"False notizie". Così il Milan, con una nota diffusa sui suoi social, smentisce la notizia, pubblicata sul web e poi prontamente rimossa dal Corriere della Sera, in merito alla morte di Franco Baresi. "AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento".

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