Franco Baresi è morto: a 66 anni se ne va la leggenda del Milan e del calcio italiano

Una notizia improvvisa scuote il mondo del calcio: operato nel 2025 per un nodulo polmonare, si è spento a 66 anni Franco Bresi , tra i più grandi e iconici difensori della storia di questo sport. Leggendario capitano storico del Milan e della Nazionale, con i rossoneri è stato più volte campione d’Europa e del Mondo. In azzurro, è l’unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai Mondiali . Dopo il suo ritiro nel 1997 è stata ritirata la sua maglia numero 6 del Milan. Tutt’oggi compare ai primi posti nelle classifiche dei giocatori più forti della storia del calcio.

Cordoglio Milan: addio a Franco Baresi

"La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura."

"Baresi è per sempre"

"Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica." Queste le parole del club rososnero a seguito della tragica notizia. Il comunicato prosegue: "Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre."

Il cordoglio del Napoli

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, bandiera e leggenda del Milan e dell'intero panorama calcistico italiano. Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte di tutto il club azzurro." Questo il messaggio del club partenopeo, che si stringe attorno al dolore della famiglia rossonera.

(News in aggiornamento)