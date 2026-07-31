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"Infantino bugiardo, vendere il Mondiale  è un suo progetto tenuto nascosto a tutta la Fifa"

Kevin Lamour, direttore operativo e braccio destro dell'amico di Trump, spara a zero: "Siamo stati ingannati da una menzogna per omissione protrattasi per molti mesi. È ora di cambiare le cose e se anche ci rimetterò il posto, stanotte dormirà tranquillo".
Xavier Jacobelli
1 min
InfantinoFifaUefa
"Infantino bugiardo, vendere il Mondiale  è un suo progetto tenuto nascosto a tutta la Fifa"© LAPRESSE

Il cerchio si stringe attorno a Infantino, autore dell'oltraggioso (copyright di Andy Burnham, neo premier inglese) progetto di vendita del Mondiale ai privati, fra i quali in prima fila ci sono anche membri della famiglia Trump. Alla durissima protesta dell'Uefa che ha annunciato il boicottaggio di tutte le competizioni Fifa, si sono aggiunte l'opposizione delle confederazioni asiatica e Nord-Centro America e Caraibi; le dimissioni di Carlos Cordeiro,

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