Baresi, i tifosi del Milan inventarono quel coro per lui. Ora lo rendano eterno

Il coro, quel coro, è nato per lui. «Un capitano, c’è solo un capitano». Poi è diventato universale, naturalmente; ma, in principio, il “capitano”, quel “capitano”, era lui, Franco Baresi . Esempio assoluto del ruolo, grazie al suo carisma, un carisma autentico che derivava dalla serietà, dalla coerenza, dall’integrità, non dalle pose o dai proclami come spesso avviene oggi. Baresi , in tutta la sua carriera, ha tirato fuori meno parole di quanto un calciatore di oggi fa in una stagione, fra inutili interviste del dopo partita e insulsi post sui social network. D’accordo, Baresi ha attraversato un’altra era geologica del calcio e della società, l’era in cui c’erano Scirea, Zoff, Bergomi, Zaccarelli, Antognoni, Di Bartolomei. Dinosauri del calcio, estinti senza che l’evoluzione portasse qualcosa di meglio . Almeno a livello umano. Baresi veniva da un’epoca in cui ci si poteva affezionare a un giocatore senza paura che i vortici del calciomercato gli facessero cambiare maglia. Un’epoca in cui un tifoso poteva anche pensare di parlare con un campione come Baresi: perché i tifosi erano persone e i calciatori pure, non come oggi che i tifosi sono una spersonalizzata massa di potenziali clienti e i campioni sono inarrivabili superstar .

Baresi e la transizione del calcio

Attenzione, non è un discorso da vecchio che rimpiange i tempi andati: il calcio di oggi ha pregi che quarant’anni fa non erano immaginabili e quello di Baresi aveva dei difetti che, fortunatamente, sono stati corretti. Ma l’umanità dei personaggi, quella si è persa o si sta perdendo. Questo rappresenta un rischio enorme e la scomparsa di Baresi ci deve spingere a pensarci almeno un po’. Baresi, d’altronde, è diventato grande proprio nel momento della transizione del calcio da sport a spettacolo. Con un piede negli Anni 70, quando ha esordito in una Serie A trasmessa - minuto per minuto - dalla radio e ha chiuso la carriera, alla fine degli Anni 90, in diretta sulle pay-tv, rimanendo fedele ai valori morali dei suoi inizi, pur sposando la rivoluzione filosofica di cui è stato protagonista. Baresi, infatti, nasce difensore in un calcio che marcava a uomo e diventa il faro della difesa a zona di Arrigo Sacchi (passando da Liedholm, primo profeta del “nuovo” dalle nostre parti). Baresi è come un impiegato che ha iniziato battendo i tasti di una macchina da scrivere e ha finito scrivendo prompt per l’intelligenza artificiale, senza fare una piega, conservando il suo pregiato lessico, semplicemente adattandolo alla nuova grammatica.

L’eredità del capitano deve essere tramandata

Perché aveva piedi buonissimi, Baresi, e velocità, e senso dello spazio, e tecnica. Roba che va bene con qualsiasi filosofia di gioco, in qualsiasi epoca, in qualsiasi competizione. La longevità della sua carriera, per esempio, gli ha consentito di giocare al fianco di buona parte della storia del Milan e del calcio mondiale. Il 23 aprile 1978, a diciassette anni, ha esordito nel Milan di Gianni Rivera, che aveva il doppio dei suoi anni e fu subito suo entusiastico sponsor. Poi il destino gli ha regalato come compagni di squadra: Gullit, Van Basten, Boban, Savicevic, Baggio e Weah, solo per citare i numeri dieci e i numeri nove. Tutti gli hanno riconosciuto la leadership, tutti lo piangono come un fratello. E non sono soli. In un’epoca di antagonismi esasperati e odio a basso costo, Baresi è stato e rimane un calciatore che non divide, che si fa amare dai suoi e rispettare dagli altri, perché ha amato i suoi e ha rispettato gli altri. Non è cosa da poco in assoluto, oggi poi è cosa eccezionale. Ora non bisogna dimenticarlo. Con un Milan in mano a gente che, indipendentemente dalle capacità manageriali e finanziarie, non ha, finora, dimostrato grande e profonda cultura rossonera, il compito ricade sulle spalle del popolo milanista. Ogni papà, ogni nonno, ogni fratello maggiore che ha visto giocare Baresi ha il dovere morale di parlare a figli, nipoti e fratellini minori. L’eredità del capitano deve essere tramandata di generazione in generazione, affinché tutti siano consapevoli della sua leggenda. Tifare una squadra è anche questo, forse soprattutto questo.