"Ma quale orso, chi era davvero Franco Baresi. Ora Pallone d'Oro alla carriera e statua a San Siro"

MILANO - Capitano, leader, punto di riferimento, compagno di squadra e amico. Filippo Galli, quale è il suo primo ricordo di Franco Baresi ? «Di quando andavo allo stadio a vederlo, l'anno della stella. Avevo 16-17 anni, mi trovavo in curva o nei distinti, lo ammiravo dagli spalti. Baresi era giovanissimo, ma lui già dimostrava personalità e una grande capacità di tenere il campo a San Siro, alla “Scala del calcio”. Poi, col tempo, mi sono ritrovato ad allenarmi e a giocare con lui, abbiamo iniziato a dividere tanto del nostro tempo insieme». Sul suo blog, “La complessità del calcio”, (ossia su: filippogalli.com), l’ha definito il “piscinin” (il piccolino in dialetto milanese, ndr) più grande di tutti. «È chiaramente un gioco di parole, però è vero che è stato il più grande di tutti, credo davvero sia stato il giocatore più forte con cui abbia mai giocato. È stato un esempio per tutto il calcio italiano, per quello che ha dimostrato di saper fare, difensivamente era straordinario. Oggi direi che con la capacità di costruire dal basso sarebbe tra i migliori, portava palla senza paura, è stato un giocatore che ha guidato ed è stato un leader con l'esempio, un uomo di poche parole, di tanti silenzi che facevano rumore ed erano proprio suoi. Il suo carisma e la sua personalità erano sempre chiari a tutti. Bastava anche solo un suo sguardo e capivano se dovevamo abbassare i toni».

"Rappresentava il milanismo"

Lei e Baresi siete tra i prodotti del settore giovanile del Milan capaci di arrivare sulla cima del mondo. «Io sono arrivato più tardi rispetto a lui, avevo 17 anni, tant’è che come le dicevo ho ammirato Baresi e Rivera nell’anno della stella. Ritrovarmi poi accanto a Franco a Milanello, negli allenamenti e a San Siro per me ha significato costruire dei momenti indelebili per me».

Come è stato il suo passaggio da tifoso di Baresi a suo compagno di squadra? «Io l’ho vissuta con grande umiltà, seguendo l'esempio che lui mi dava sul campo, era sempre il primo a presentarsi all’allenamento, interpretava ogni esercizio nel modo giusto, era irreprensibile in tutto. Questo è stato Franco per tutti noi, non solo per me ovviamente, ma per tutti quei giocatori che arrivavano, dai più giovani, a quelli anche più grandi. Rappresentava il “milanismo”, non è andato via, è rimasto anche nei momenti difficili, in Serie B, nonostante sicuramente avesse ricevuto offerte, questo secondo me va sottolineato».