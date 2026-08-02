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Chiedi chi era Baresi: ti risponderà anche Fondazione Milan

Lo scopo è quello di promuovere la solidarietà sociale, l'educazione e l'inclusione attraverso lo sport
Xavier Jacobelli
1 min
Chiedi chi era Baresi: ti risponderà anche Fondazione Milan© Marco Canoniero

In questi giorni, in queste ore di straordinaria partecipazione popolare al lutto per la sua scomparsa, c'è un aspetto della vita di Franco Baresi che deve illuminare il cono d'ombra in cui è stato racchiuso negli ultimi quindici anni della sua vita. Anche per la profonda umiltà della Persona, notoriamente refrattaria alle luci della ribalta, preferendo essere anziché apparire. Dal 2011 e sino a quando la lotta contro la malattia non gliel&

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