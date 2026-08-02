Ecco il piano Fifa che ha fatto tremare l'Europa. Era davvero diabolico?

Non hanno vinto i buoni. Non ci sono buoni in questa storia, perché è una storia di soldi e potere, quindi - semmai - solo avidi. E non è stato salvato il calcio. Il calcio si salva da solo ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per strada. Quello che è accaduto nelle ultime due settimane è una guerra politica, combattuta con slogan forti e contenuti fumosi, nella quale non si è mai entrati nel merito, lasciando l’impressione che pochi avessero, in realtà, letto e capito di cosa si stava parlando. Ecco, forse è meglio iniziare proprio da qui. Dal progetto di Gianni Infantino, presentato come una “diabolica vendita dei Mondiali” e che non era esattamente così. Intendiamoci, era (ed è) un piano con una connotazione fortemente economica, con il profitto come stella polare, ma si tratta anche di una tipologia di operazione analoga ad altre messe in atto da leghe nazionali o da altri sport. Né diavolo, né acqua santa: solo una questione di soldi.