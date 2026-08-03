Uefa, lo scontro con la Fifa continua: minacciate azioni legali contro Infantino 

La tensione tra Uefa e Fifa si alza ulteriormente . L'organismo che governa il calcio europeo avrebbe inviato una dura comunicazione al presidente della Fifa, Gianni Infantino, in merito al progetto – poi accantonato ( proprio dopo le minacce di Ceferin )– che prevedeva la cessione a investitori privati di quote dei ricavi delle competizioni organizzate dalla federazione mondiale. Parallelamente, cresce anche il fronte politico contro il numero uno della Fifa: dopo le critiche arrivate da diverse Confederazioni, il Galles è il primo Paese a ritirare pubblicamente il proprio sostegno alla sua ricandidatura, mentre anche la Federcalcio inglese sarebbe orientata a fare lo stesso.

La lettera della Uefa e la richiesta di conservare tutti i documenti

Secondo quanto riportato dal Telegraph, la Uefa ha inviato una lettera ufficiale a Infantino annunciando di stare "valutando attivamente azioni legali, arbitrati e/o reclami normativi sul piano proposto dalla Fifa e ad esso collegati". Nella stessa comunicazione, la Confederazione europea ha chiesto inoltre che venga preservato tutto il materiale relativo al progetto: "misure immediate per identificare, localizzare e conservare tutti i documenti e le informazioni archiviate elettronicamente descritte nel presente avviso che sono in vostro possesso, custodia o controllo della Fifa". La Uefa ha sottolineato inoltre che tali obblighi prevalgono sulle normali procedure interne di gestione dei dati: "Questi obblighi sorgono indipendentemente da qualsiasi politica interna di conservazione dei dati che voi o la vostra organizzazione manteniate e prevalgono su qualsiasi politica di routine di distruzione o cancellazione dei documenti che altrimenti sarebbe applicabile".

Tra i documenti richiesti figurano e-mail, messaggi scambiati tramite piattaforme come WhatsApp, Signal, Teams e Slack, SMS, corrispondenza cartacea e verbali di riunioni. La richiesta riguarda anche tutte le comunicazioni che coinvolgono dirigenti, dipendenti, consulenti e membri della Fifa, oltre ai rapporti con federazioni affiliate, confederazioni continentali, broadcaster, sponsor e istituti finanziari. La Confederazione europea ha chiesto anche di conservare tutta la documentazione relativa alla scadenza del 19 settembre, data entro la quale sarebbe dovuta essere presa una decisione definitiva sul piano di investimento. In particolare, l'attenzione si concentra sui documenti "relativi alla struttura dei pagamenti per le federazioni membri della Fifa, inclusi la progettazione, la modellazione, la base giuridica, l'approvazione e le comunicazioni alle federazioni membri".