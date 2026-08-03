Perché proviamo un dolore così grande per Franco Baresi

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Alle cinque della sera arriva un messaggio su whatsapp. Me l'nvia Pasquale Campopiano, content manager rossonero. Di Baresi scrive semplicemente: "Immenso". La didascalia accompagna l'immagine delle persone che, davanti a Casa Milan, incuranti della canicola sg
Abbonati per continuare a leggere
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS