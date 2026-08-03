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Perché proviamo un dolore così grande per Franco Baresi

Le migliaia di persone che, in questi giorni a Casa Milan si sono messe in fila per rendere omaggio al Capitano e l'ondata di commozione collettiva nascono dal riconoscimento popolare della grandezza di una vita ricca di valori umani e sportivi che ci ha detto tutto
Xavier Jacobelli
1 min

Alle cinque della sera arriva un messaggio su whatsapp. Me l'nvia Pasquale Campopiano, content manager rossonero. Di Baresi scrive semplicemente: "Immenso". La didascalia accompagna l'immagine delle persone che, davanti a Casa Milan, incuranti della canicola sg

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