Milan-Inter, diretta amichevole: formazioni e risultato in tempo reale del derby

Il fascino non è certamente quello di una stracittadina giocata a San Siro , quando ci sono tre punti in palio e vincere o perdere fa la differenza in classifica. Però anche dall'altra parte del mondo Inter-Milan mantiene un certo fascino, se non altro perché è il primo confronto stagionale tra le due squadre, ancora immerse nella preparazione e contornate da mille discorsi di mercato. Milan e Inter si sfidano in amichevole a Perth, in Australia, alle ore 13.00 nel primo derby di stagione. Il risultato, secondo i due allenatori, conterà solo fino a un certo punto: la priorità va alla crescita, del gioco, del ritmo, degli automatismi. È un messaggio condiviso: a Perth, Chivu e Amorim si affronteranno per la prima volta in panchina. Segui la sfida in diretta sul nostro sito.

13:29

Barella sventa un pericolo

Il Milan spinge sulla destra: cross di Chukwueze ma sia Camarda che Bartesaghi sfiorano la palla presa da Barella che salva tutto

13:22

Occasione Milan

Loftus-Cheek trova Cissè in area con un bel filtrante ma l'ex Catanzaro spreca tutto spedendo a lato debolmente

13:21

Bisseck a terra

L'arbitro ferma il gioco perché Bisseck si è accasciato fuori dal campo: per lui un problema alla caviglia ma rientra in campo zoppicante

13:14

Si parte: inizia il derby!

Pronti, via, a Perth inizia Milan-Inter

13:12

L'omaggio a Franco Baresi

I giocatori in Milan sono scesi in campo indossando tutti la maglia numero 6 di Franco Baresi: osservato un minuto di silenzio

13:05

Ora l'inno nazionale

Con le squadre a centrocampo, una danza maori anticipa e accoglie l'inno nazionale italiano

12:46

Le amichevoli dell'Inter

La squadra di Chivu fin qui ha giocato due test estivi: vittoria per 2-1 contro il Karlsruhe e successo ai calci di rigore contro il City. Poi affronterà la Juventus e il Betis Siviglia prima del debutto in programma il 22 agosto contro il Monza.

12:38

Dove vedere la partita

Il derby sarà trasmesso, in abbonamento, sui canali Sky e sulle piattaforme DAZN e NOW. La sfida è disponibile anche in pay per view su OneFootball.

12:23

Le dichiarazioni di Dimarco alla vigilia

"Giocare il derby è sempre una bella sensazione, sappiamo cosa rappresenta. La cosa più importante è che arriva a meno di venti giorni dall'inizio del campionato: questa partita e quella con la Juventus ci aiuteranno a migliorare la condizione in vista dell'inizio della stagione. Il derby ha sempre un sapore diverso". Così l'esterno dell'Inter intervenendo in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Milan in programma a Perth, in Australia.

12:10

Le scelte di Amorim

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Fofana, Bartesaghi; Cissè, Loftus-Cheek; Camarda.

11:58

La formazione ufficiale dell'Inter

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Esposito, Iddrissou.

11:44

Amorim: "Vogliamo vincere ma..."

"Essere campione del precampionato non è importante. Contro l'Inter vogliamo vincere ma anche prepararci per la prima partita contro il Torino. Vincere è quello che vogliamo, ma farlo giocando molto male non trasmetterebbe fiducia" ha detto l'allenatore del Milan alla vigilia.

11:30

Milan, bagno di folla a Perth. Un tifoso commuove tutti

Clamorosa accoglienza per i rossoneri in Australia. GUARDA LA GALLERY

11:18

Omaggi a Franco Baresi

Il Milan giocherà col lutto al braccio e sarà osservato un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio. Sugli spalti ci sarà una coreografia speciale, sui maxischermi saranno proiettate le sue immagini e i led dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi.

11:04

Le parole di Chivu in conferenza

"Io voglio vedere crescita, dal punto di vista fisico e della condizione, non guardo il tipo di partita che dobbiamo affrontare. Vincere un derby? Questa è una domanda per i tifosi, io sono l'allenatore, mi devo preoccupare di trovare la condizione migliore per i miei giocatori in vista del debutto in campionato, i trofei d'agosto non contano niente. Io parlo di principi di gioco, di come approcciare partita e come gestirla, di come trovare modalità per essere competitivi e dominanti, siamo un gruppo di ragazzi che hanno la predisposizione ai sacrifici e a imparare cose nuove, vogliamo essere competitivi e ambiziosi" ha detto il tecnico nerazzurro alla vigilia. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

(Perth, Australia)