Figo attacca Infantino: "Dimettiti, hai mentito! Non è troppo tardi per salvare il calcio"

Non solo la Uefa e le altre confederazioni, ma tanti ex giocatori hanno puntato il dito contro Infantino e la sua idea di privatizazzione del calcio. Progetto abbandonato dal numero uno Fifa dopo una serie di minacce anche da parte di Ceferin. La leggenda del Real Madrid non ha utilizzato mezzi termini per criticare l'operato del presidente dell'organismo mondiale e ha chiesto a gran voce di lasciare la propria poltrona. E lo ha fatto scrivendo un messaggio direttamente sui propri canali social: "Chiedo le dimissioni di Gianni Infantino dalla carica di Presidente FIFA".
Figo accusa il presidente Infantino
Figo ha poi accusato il numero uno della Fifa di non aver rispettato i programmi del suo mandato: "Infantino ha degradato l'ufficio che aveva promesso di elevare. Ha mentito, ingannato e cercato di trarre vantaggio personale a scapito del gioco che dovrebbe servire". Poi l'ex stella del Real Madrid ha continuato il suo discorso facendo leva sulle numerose proteste degli ultimi giorni e su come Infantino sia rimasto solo: "Ha perso il sostegno del suo staff senior, dei suoi consiglieri più stretti, della stragrande maggioranza delle persone che dedicano la loro vita a questo sport e persino, a quanto pare, del vincitore del Premio FIFA per la Pace".
Figo ha poi concluso il suo messaggio, chiedendo un passo indietro immediato: "È troppo tardi per salvare la sua dignità, ma non è troppo tardi per salvare il calcio. Deve andarsene. Ora". Parole dure, forti e dirette, che spiegano anche quale sia il pensiero di chi ha fatto la storia del calcio, nei confronti di chi ora è al comando.