Figo attacca Infantino: "Dimettiti, hai mentito! Non è troppo tardi per salvare il calcio"

Non solo la Uefa e le altre confederazioni, ma tanti ex giocatori hanno puntato il dito contro Infantino e la sua idea di privatizazzione del calcio. Progetto abbandonato dal numero uno Fifa dopo una serie di minacce anche da parte di Ceferin . La leggenda del Real Madrid non ha utilizzato mezzi termini per criticare l'operato del presidente dell'organismo mondiale e ha chiesto a gran voce di lasciare la propria poltrona. E lo ha fatto scrivendo un messaggio direttamente sui propri canali social: " Chiedo le dimissioni di Gianni Infantino dalla carica di Presidente FIFA ".

Figo accusa il presidente Infantino

Figo ha poi accusato il numero uno della Fifa di non aver rispettato i programmi del suo mandato: "Infantino ha degradato l'ufficio che aveva promesso di elevare. Ha mentito, ingannato e cercato di trarre vantaggio personale a scapito del gioco che dovrebbe servire". Poi l'ex stella del Real Madrid ha continuato il suo discorso facendo leva sulle numerose proteste degli ultimi giorni e su come Infantino sia rimasto solo: "Ha perso il sostegno del suo staff senior, dei suoi consiglieri più stretti, della stragrande maggioranza delle persone che dedicano la loro vita a questo sport e persino, a quanto pare, del vincitore del Premio FIFA per la Pace".

Figo ha poi concluso il suo messaggio, chiedendo un passo indietro immediato: "È troppo tardi per salvare la sua dignità, ma non è troppo tardi per salvare il calcio. Deve andarsene. Ora". Parole dure, forti e dirette, che spiegano anche quale sia il pensiero di chi ha fatto la storia del calcio, nei confronti di chi ora è al comando.