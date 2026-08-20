Ronaldinho a Ravenna: “Sono molto felice, qui per aiutare". E sul Milan: "Il gol nel derby..."

Ravenna in fibrillazione. Nemmeno il tempo di atterrare all'aeroporto di Forlì che Ronaldinho ha già firmato i primi autografi. L'ex fuoriclasse brasiliano di Barcellona e Milan , oggi 46enne, è tornato in Italia per una nuova avventura: lo scorso giugno Ignazio Cipriani, che due anni fa ha rilevato il Ravenna , ha annunciato l'ingresso nel club di Ronaldinho, come socio e non solo. Nei piani della società, che prenderà parte al prossimo campionato di serie C nel girone B, c'è quello di riportare sul terreno di gioco per almeno una gara l'ex Pallone d'Oro. "Scenderà in campo per una partita ufficiale da professionista con il Ravenna. Giocherà con un obiettivo chiaro e romantico: provare a segnare il suo ultimo gol in carriera", ha confermato nei giorni scorsi Cipriani. Stasera, a Marina di Ravenna, è in programma la presentazione ufficiale della squadra giallorossa ma ovviamente gli occhi saranno tutti per Ronaldinho.

Le parole di Ronaldinho

"Sono molto felice di essere qui, con gli amici, speriamo che le cose vadano bene per la squadra". Ronaldinho è sbarcato a Ravenna, coinvolto nel club dal patron Ignazio Cipriani ("come l'ho convinto? Con amicizia e passione, si è appassionato al progetto, è un'operazione fatta per avvicinare tutta la città alla squadra") che non ha nascosto il sogno di riportarlo in campo, a 46 anni, almeno per un'altra volta. "Sono venuto qui per aiutare, entusiasmare gli altri giocatori per fare una stagione spettacolare e vincere", si limita a dire Ronaldinho, che in Italia ha vestito la maglia del Milan fra il 2008 e il 2011: "Ho passato tanti buoni momenti ma il gol nel derby è uno dei ricordi che mi fa più piacere".