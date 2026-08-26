Javier Zanetti e Infantino, da interista a interista: lo spot per il presidente Fifa scatena i social

La posizione di Gianni Infantino alla guida della FIFA appare sempre più delicata, alla luce delle numerose critiche provenienti da diverse voci del mondo del calcio. A pesare sul presidente sono stati il caso Balogun , legato al recente Mondiale , e il progetto commerciale che prevedeva il coinvolgimento di investitori privati nella gestione dei ricavi della FIFA, compresi quelli legati alla Coppa del Mondo. Molte ex stelle del mondo del calcio hanno espresso il proprio dissenso sui social tra cui Petit , Pires , Lizarazu , Drogba e Veron , protagonisti di una protesta pubblica contro le scelte della governance FIFA. Nelle ultime ore, però, Zanetti, Cambiasso e Pastore si sono schierati al fianco di Infantino, condividendo messaggi favorevoli nei suoi confronti, garantendogli così un importante sostegno.

Il sostegno dei tre argentini a Infantino

Di seguito, il messaggio pubblicato sulle storie di Instagram delle tre leggende argentine: "Negli ultimi 10 anni siamo stati testimoni del lavoro svolto dalla FIFA e dal presidente Infantino per garantire una rappresentanza dei calciatori nel mondo del calcio, qualcosa che prima non esisteva. Ai giocatori è stata data voce e un ruolo nel nostro sport, attraverso la partecipazione a comitati, progetti e gruppi di lavoro. Le nostre opinioni vengono ascoltate e molte iniziative a beneficio del calcio prendono forma grazie alle nostre riflessioni, alle nostre idee, ai nostri progetti e alla nostra partecipazione. Sappiamo che il calcio può trasformare le vite migliorare le società e ampliare le opportunità per tutti nel mondo, e siamo impegnati a continuare a portare questa speranza alle persone. Continueremo a essere disponibili a sostenere la grande evoluzione che il nostro sport ha vissuto nell’ultimo decennio, affinché possa continuare a raggiungere e a portare benefici alle persone di tutti i Paesi in cui si gioca a calcio".

La polemica sui social

Appresa la notizia, sui social è iniziata una vera e propria rivolta verso i tre argentini, rei di condividere le visioni e i progetti di Infantino. Molti i commenti critici rivolti ai protagonisti del messaggio a supporto del presidente della Fifa: "Zanetti e Cambiasso non avevamo dubbi, chissà perché lo appoggiano", "Gli interisti fanno quadrato attorno a un interista. Niente di nuovo sotto il sole", "Strano che venga appoggiato solo da Argentini...", "Non a caso tre argentini".