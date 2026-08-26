Figc ritira sostegno alla candidatura di Infantino per elezioni Fifa 2027. Malagò: “Al fianco della UEFA"

La decisione

La scelta - si apprende in Federcalcio - intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della Figc, in piena condivisione con la Uefa e con il suo presidente, Aleksander Ceferin, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della Fifa in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. "Continueremo a lavorare al fianco dell'Uefa e delle altre federazioni europee per promuovere un modello di calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi - afferma in una dichiarazione il presidente federale, Giovanni Malagò -; ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti".

Le parole di Ezio Simonelli

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, a margine della presentazione del "Gran Galà del Calcio Aic", sulla decisione della Figc di ritirare il supporto alla candidatura di Gianni Infantino come presidente Fifa, si è espresso così: "Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà, personalmente avrei preso un po' più di tempo per questa decisione: prendo atto, mi limito a dire questo. Si aspettava un passaggio collegiale? Sì, come dicevo non è una decisione della Figc, è una decisione del presidente della Figc. Io sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate".