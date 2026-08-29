Nico Gonzalez e il retroscena sull’esultanza per McKennie: "Prima della partita gli avevo detto che..."

La serata di Nico Gonzalez è una storia nella storia. Sì, perché la Juve ha trovato una vittoria importante allo Stadium contro il Parma e a deciderla è stato proprio l'argentino. L'esterno, che è ritornato in bianconero nel mercato estivo dopo il prestito all'Atletico Madrid, è entrato nella ripresa e ci ha messo pochissimi minuti per risultare decisivo. Suo il tiro da fuori con cui, complice anche una deviazione di Troilo, ha portato in vantaggio e dato il là per la vittoria finale. Al termine della partita ha parlato spiegando anche la sua esultanza e l'emozione.

Nico Gonzalez e l'emozione dopo il gol

Nico Gonzalez ha spiegato a Dazn l'emozione dopo il gol: "Sono contento per la squadra, abbiamo fatto un grande lavoro e abbiamo preparato bene la partita. Esultanza per McKennie? Prima della partita gli avevo detto che sarei entrato e che avrei segnato. Ieri è stato anche il suo compleanno ed era anche un modo per fargli un regalo. Io sottovalutato? Non lo so, non posso rispondere a questa domanda. A me piace giocare a calcio. Mi mancava giocare con questa maglia per questo sono felice e posso andare a casa contento".

Assieme all'argentino anche Lucumì ha parlato: "Mi sono sentito bene, giocare con grandi giocatori è più facile. Siamo forti e dobbiamo continuare così. La squadra ha fatto un bel lavoro, con Spalletti tutti stiamo migliorando".

Vicario: "Ora bisogna avere umiltà ed equilibrio"

Anche Vicario ha parlato a Dazn nel post gara: "Molta emozione, ora bisogna avere umiltà ed equilibrio. Oggi è stata una grande serata, vincere non è mai scontato, questa è una vittoria che ci prendiamo al 100%. Domani però già dobbiamo pensare a domenica, non dobbiamo cullarci sugli allori". Alla Juve bisogna farsi trovare pronto sempre anche al primo tiro subito: "Oggi mi è riuscito bene, l’obiettivo è entrare in questa mentalità. L’obiettivo è non avere rimorsi e lavorare convinto, sapendo di giocare per una grande squadra unita. Poi si lavora sempre sul dettaglio. Vengo da un precampionato particolare, ma sono dentro e felice. Se le gerarchie con Grabara sono stabili? La maglia della Juve va meritata, è un obbligo e dovere morale quando entri in questo club e in questa famiglia. Io faccio quello che mi viene richiesto, a volte mi riesce meglio altre peggio, ma sempre con entusiasmo. Vado avanti per la mia squadra, poi l’allenatore sceglie".