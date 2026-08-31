Messi, addio straziante all'Argentina: "Dopo la morte di mio padre..."

"Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, e dopo averci riflettuto a lungo, voglio annunciare a tutti il mio ritiro dalla Nazionale… È stata una decisione che mi ha ferito profondamente, e continua a farlo, ma capisco che sia il momento giusto. Giuro di aver sempre dato il massimo, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per regalarvi gioia e rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio". Inizia così una lunga lettera sui social con cui Leo Messi annuncia il suo ritiro della Nazionale dell'Argentina, dopo la finale dei Mondiali persa contro la Spagna a New York il mese scorso. Lo ha fatto con un post che, solo alla fine, rivela di aver scritto due giorni dopo quella partita ma "oggi, dopo quello che è successo a mio padre, sono ancora più convinto di prima", il riferimento alla morte di papà Jorge."Non resta molto tempo, i capitoli si stanno chiudendo e questo è uno di quelli che mi fa più male. Ho amato, amato e amerò per sempre la Nazionale. Ho dato tutto quello che avevo; non ho più nulla da dare, e inoltre ci sono dei giovani talenti che stanno crescendo e che meritano di essere qui", ha aggiunto.