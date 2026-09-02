Se Del Piero 'tifa' Como: "Progetto meraviglioso. Italia? Il talento c'è ma si guarda altrove"

"Il Como incuriosisce tutti, ha portato questa mentalità diversa, sono stati bravi in società ad assecondare Fabregas che sta già portando risultati". Parola di Alessandro Del Piero , intervenuto ai microfoni di Sky Sport. La leggenda della Juventus non nasconde la sua ammirazione verso i ragazzi di Fabregas: "Vederli giocare è molto bello, quest'anno esordiranno in Champions, sarà piacere vedere questo nuovo step per loro. Il progetto che hanno è meraviglioso".

Sulla Nazionale

"La Nazionale? La maglia azzurra deve essere considerato un momento d'orgoglio. Tutti noi siamo chiamati a fare qualcosa in più, siccome siamo molto bravi in altri sport credo che il talento ci sia anche nel calcio ma semplicemente guaradavamo nei luoghi sbagliati e in maniera sbagliata", sottolinea Del Piero, il quale tuttavia è consapevole del fatto che il calcio sia cambiato: "Ci sono Paesi che ci hanno surclassato dal punto di vista economico, vedi la Premier League: questo non è un bene per noi, ma dobbiamo mettere in campo la nostra creatività, non solo come calciatori ma anche come management e ambiente e questo potrà farci tornare ad ottenere risultati positivi", ha concluso.

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