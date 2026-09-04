“Juve, Milan e Atalanta devono provarci. Inter tra le prime 8 d’Europa”

"Allegri, difesa tutta da registrare"

Dall'Inter al Napoli: rivali domani a San Siro, poi gli azzurri esordiranno con l'Arsenal. Cosa si aspetta da Allegri? “Il Napoli è forte, ho visto le prime due gare e Max deve registrare la fase difensiva, ha preso dei gol evitabili, per errori. Però ha un organico buono che in Champions può fare bene perché ha giocatori adatti per l'Europa, penso a centrocampisti di qualità, molti esterni offensivi e Hojlund che avrà più spazi. Vedo il Napoli almeno nei playoff”. La Roma? “Il calendario non è dei migliori, ma la squadra ha ritmo e intensità; Gasperini in Europa ha sempre fatto bene. La Roma ha tenuto tutti big, ha completato la rosa e ha in panchina giocatori come Castro e Pisilli. E poi Dybala e Malen, mamma mia che impatto che hanno avuto su questa stagione”. Dopo esserlo stato nella passata edizione della Serie A, il Como può essere la sorpresa anche in Champions? “Tutti gli addetti ai lavori si chiedono come gestiranno il doppio impegno. Sono curioso, però mi aspetto un Como senza paura, che giochi con coraggio, palleggiando in faccia agli avversari. Sono convinto che quella di Fabregas sarà una squadra molto rispettata”. È giusto "chiedere" a Juventus, Milan e Atalanta di provare a vincere Europa League e Conference League? “Assolutamente, devono provarci. Rispetto alla scorsa stagione vedo meno avversarie di livello, penso all'Aston Villa super favorito dodici mesi fa in Europa League. Dobbiamo pretendere che Juve, Milan e Atalanta facciano bene e puntino ad arrivare fino in fondo”.