“Juve, Milan e Atalanta devono provarci. Inter tra le prime 8 d’Europa”

Riparte la caccia al Psg bicampione d'Europa, con i parigini di Luis Enrique nuovamente favoriti. La prossima settimana sarà ancora una volta tempo di Champions League e con lei le "sorelle" Europa League e Conference League, trasmesse come ormai accade da anni in esclusiva su Sky. Inter, Napoli, Roma e Como nella coppa d'élite, Juventus e Milan a caccia in Europa League e Atalanta fra le favorite in Conference. Beppe Bergomi, quanta voglia c'è di raccontare nuovamente su Sky un successo di un club italiano in Europa? “Tantissima, anche perché ormai come spalla tecnica faccio solo le coppe ed è un'esperienza esaltante. Negli ultimi anni ho raccontato le gare di Champions e commentato in studio le prove delle italiane nelle altre due competizioni. È appassionante, si fa il tifo per le nostre squadre. È il bello delle coppe, si alza il livello per tutti, noi compresi perché serve la massima preparazione”.
Siamo al terzo anno della nuova formula della Champions League, si può fare un primo bilancio? “La formula la promuovo, anche perché in questo modo una squadra per vincere deve davvero superare le migliori. Penso all'Inter che nel 2023 arrivò in finale grazie anche a un buon sorteggio che la mise dal lato del tabellone con Porto, Benfica e Milan, mentre le big europee erano tutte dall'altra parte. Due anni fa, invece, con la nuova formula, ha dovuto superare Bayern e Barcellona per arrivare in fondo. Con questa nuova Champions, sulla propria strada si trovano come minimo due grandi squadre: una big può sbagliare una o due partite nella prima fase, ma poi non scherza più”. Si parte subito forte con Real Madrid-Inter martedì 8 settembre. “Per l'Inter sarà affascinante andare al Bernabeu, dal mio punto di vista oggi uno degli stadi più belli del mondo, così come sarà interessante incrociare subito Mourinho e giocatori come Bellingham, Vinicius e Mbappé. Come dico sempre, per le squadre italiane la Champions è un'opportunità per misurare il proprio valore e l'Inter avrà subito un bel test”.
"Inter tra le prime 8"
Marotta e molti giocatori nerazzurri hanno dichiarato le loro ambizioni per la Champions, il sogno di tornare a giocare una finale. L'Inter ha le potenzialità per entrare fra le prime otto? “Come valore assoluto della rosa, sì, l'Inter può stare fra le otto migliori d'Europa, così come può ambire a finire fra le prime otto in classifica e qualificarsi così per gli ottavi. Non sarà facile, però la squadra di Chivu può farcela”. Quanto potranno incidere i tre inglesi, Stones, Spence e Jones? “Sono tre innesti interessanti. Stones andrà centellinato e dovrà dare il suo contributo, penso, in 20-25 gare; Spence è un grande atleta e in Europa tornerà molto utile, ma l'acquisto più intelligente è quello di Jones. È stato preso per alzare il livello delle rotazioni a centrocampo, pensando al presente e anche al futuro, visto che Mkhitaryan è all'ultimo anno, Calhanoglu è reduce da stagioni con diversi infortuni, Barella e Zielinski vanno per i 30 e 33 anni. L’Inter ha fatto un mercato controcorrente rispetto alle altre rivali italiane, ha mantenuto il suo 3-5-2, senza investire su esterni offensivi da uno contro uno o trequartisti. I nuovi dovranno dare qualcosa in più rispetto ai giocatori andati via”. Lei avrebbe preso la quinta punta? “L’Inter con i giocatori che ha a disposizione non può uscire dal 3-5-2. Se fosse partito un attaccante, allora sì che avrebbe potuto senso prenderne uno con caratteristiche diverse, ma non così. L'Inter non può cambiare assetto, con questo 3-5-2 giocatori come Bastoni, Dimarco e Calhanoglu si trovano nel loro giardino di casa. Ecco, avrei sostituito Dumfries con un quinto diverso, ma pure l'Inter ci aveva pensato visto che hanno provato a prendere prima Palestra e poi Khalaili. Forse mi sarei aspettato un centrocampista più fisico, da battaglia, ma hanno scelto di proseguire sulla via, finora vincente, del palleggio”.
"Allegri, difesa tutta da registrare"
Dall'Inter al Napoli: rivali domani a San Siro, poi gli azzurri esordiranno con l'Arsenal. Cosa si aspetta da Allegri? “Il Napoli è forte, ho visto le prime due gare e Max deve registrare la fase difensiva, ha preso dei gol evitabili, per errori. Però ha un organico buono che in Champions può fare bene perché ha giocatori adatti per l'Europa, penso a centrocampisti di qualità, molti esterni offensivi e Hojlund che avrà più spazi. Vedo il Napoli almeno nei playoff”. La Roma? “Il calendario non è dei migliori, ma la squadra ha ritmo e intensità; Gasperini in Europa ha sempre fatto bene. La Roma ha tenuto tutti big, ha completato la rosa e ha in panchina giocatori come Castro e Pisilli. E poi Dybala e Malen, mamma mia che impatto che hanno avuto su questa stagione”. Dopo esserlo stato nella passata edizione della Serie A, il Como può essere la sorpresa anche in Champions? “Tutti gli addetti ai lavori si chiedono come gestiranno il doppio impegno. Sono curioso, però mi aspetto un Como senza paura, che giochi con coraggio, palleggiando in faccia agli avversari. Sono convinto che quella di Fabregas sarà una squadra molto rispettata”. È giusto "chiedere" a Juventus, Milan e Atalanta di provare a vincere Europa League e Conference League? “Assolutamente, devono provarci. Rispetto alla scorsa stagione vedo meno avversarie di livello, penso all'Aston Villa super favorito dodici mesi fa in Europa League. Dobbiamo pretendere che Juve, Milan e Atalanta facciano bene e puntino ad arrivare fino in fondo”.
Riparte la caccia al Psg bicampione d'Europa, con i parigini di Luis Enrique nuovamente favoriti. La prossima settimana sarà ancora una volta tempo di Champions League e con lei le "sorelle" Europa League e Conference League, trasmesse come ormai accade da anni in esclusiva su Sky. Inter, Napoli, Roma e Como nella coppa d'élite, Juventus e Milan a caccia in Europa League e Atalanta fra le favorite in Conference. Beppe Bergomi, quanta voglia c'è di raccontare nuovamente su Sky un successo di un club italiano in Europa? “Tantissima, anche perché ormai come spalla tecnica faccio solo le coppe ed è un'esperienza esaltante. Negli ultimi anni ho raccontato le gare di Champions e commentato in studio le prove delle italiane nelle altre due competizioni. È appassionante, si fa il tifo per le nostre squadre. È il bello delle coppe, si alza il livello per tutti, noi compresi perché serve la massima preparazione”.
Siamo al terzo anno della nuova formula della Champions League, si può fare un primo bilancio? “La formula la promuovo, anche perché in questo modo una squadra per vincere deve davvero superare le migliori. Penso all'Inter che nel 2023 arrivò in finale grazie anche a un buon sorteggio che la mise dal lato del tabellone con Porto, Benfica e Milan, mentre le big europee erano tutte dall'altra parte. Due anni fa, invece, con la nuova formula, ha dovuto superare Bayern e Barcellona per arrivare in fondo. Con questa nuova Champions, sulla propria strada si trovano come minimo due grandi squadre: una big può sbagliare una o due partite nella prima fase, ma poi non scherza più”. Si parte subito forte con Real Madrid-Inter martedì 8 settembre. “Per l'Inter sarà affascinante andare al Bernabeu, dal mio punto di vista oggi uno degli stadi più belli del mondo, così come sarà interessante incrociare subito Mourinho e giocatori come Bellingham, Vinicius e Mbappé. Come dico sempre, per le squadre italiane la Champions è un'opportunità per misurare il proprio valore e l'Inter avrà subito un bel test”.