 Il Pallone d'Oro 2026 sarà trasmesso in diretta su Dazn

TORINO - Dazn trasmetterà in diretta e gratuitamente la cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro ai fan di tutto il mondo fatta eccezione per alcuni territori selezionati*, portando la più prestigiosa cerimonia di premiazione individuale del calcio a un pubblico internazionale. Dopo l’annuncio delle nomination di questa sera, l’appuntamento è fissato per lunedì 26 ottobre 2026, quando i migliori giocatori e le migliori giocatrici si riuniranno a Londra per scoprire chi solleverà il premio individuale più ambito del calcio. Dal 1956, la cerimonia del Pallone d’Oro celebra i più grandi talenti del calcio. Il premio, assegnato ogni anno dalla rivista France Football, viene conferito ai talenti che si sono distinti maggiormente nel corso della stagione, valutandone le prestazioni individuali, i risultati raggiunti ma anche il comportamento fuori dal campo. Tra i vincitori dello scorso anno figurano l’attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese Ousmane Dembélé , che si è aggiudicato il premio maschile, e la centrocampista della nazionale spagnola e del Barcellona Aitana Bonmatí, vincitrice del Pallone d’Oro femminile per il terzo anno consecutivo, stabilendo così un record.

Oltre alla trasmissione in diretta, Dazn sarà Global Gold Sponsoring Partner del Pallone d’Oro nelle categorie “Sports Broadcast Services” e “Sports OTT Services”, rafforzando ulteriormente la presenza del Gruppo in occasione di uno degli eventi più prestigiosi del calcio mondiale. In vista della serata di premiazione, i fan potranno inoltre immergersi nel clima pre-cerimonia grazie ai contenuti dedicati e alla copertura speciale in programma.

Shay Segev, ceo di Dazn Group, ha dichiarato: «Il Pallone d’Oro è uno degli eventi più iconici del calcio e una celebrazione dei giocatori che ispirano i tifosi di tutto il mondo. Siamo entusiasti di riportare il Pallone d’Oro su Dazn e di renderlo disponibile gratuitamente ai fan in 200 mercati a livello globale. In qualità di piattaforma globale di riferimento per lo sport, i tifosi scelgono di connettersi a Dazn per seguire alcuni dei più grandi eventi sportivi e vivere le migliori esperienze di visione, e il Pallone d’Oro rappresenta un’aggiunta perfetta alla nostra ampia offerta calcistica. È un esempio eccellente di come Dazn avvicini i tifosi ai momenti più importanti del calcio”.



*Dettaglio mercati:

• Diritti live non esclusivi: Turchia e Andorra.

• Territori esclusi: Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Russia, Bielorussia, Azerbaigian, Uzbekistan, Kazakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Kirghizistan, Norvegia, Bulgaria, Ungheria, Georgia, Romania e Armenia.