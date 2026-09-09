Così il Chievo prepara il ritorno nel calcio pro

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Non si nasconde il Chievo che punta a vincere il girone B di Serie D. Dopo il successo alla prima giornata sulla neopromossa Pavonese, gol dell’attaccante albanese Vuthaj, gli scaligeri non intendono fermarsi. La rinascita nel segno dell’ex bomber e bandiera Sergio Pellisier, vinto il girone A dell’Eccellenza nel 2022/23 con 75 punti davanti al Bassano a 68, nei tre successivi campionati di Serie D, ottavo, settimo, terzo posto la scorsa sta
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