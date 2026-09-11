Scandalo Eto’o, "mezzo milione dalla Russia mai depositato": cosa è successo

Samuel Eto’o sarebbe finito nuovamente al centro di una vicenda controversa legata alla sua attività alla guida della Federazione calcistica del Camerun. Al centro della questione ci sarebbero i pagamenti relativi all’amichevole tra Camerun e Russia disputata il 12 ottobre 2023. Le somme, secondo alcuni ex dirigenti della Fecafoot, non sarebbero poi state trasferite sui conti della federazione. Una ricostruzione che potrebbe riaccendere anche le polemiche sui rapporti tra Eto’o e il presidente della FIFA Gianni Infantino.
Le accuse a Eto’o: cos'è successo
Secondo la ricostruzione del Times, la Russia avrebbe effettuato due versamenti destinati alla federazione camerunese per l’amichevole del 12 ottobre 2023. Si tratterebbe di 455.056 e 112.514 euro, per una cifra complessiva di oltre 567mila euro, che sarebbero stati accreditati a Samuel Eto’o attraverso la Qatar National Bank di Doha. Il denaro, secondo le accuse riportate dal quotidiano britannico, sarebbe però rimasto sul conto personale dell’ex calciatore e non sarebbe stato successivamente trasferito alla Fecafoot.
A sollevare dubbi sulla vicenda sarebbero stati alcuni ex dirigenti della federazione, che non avrebbero trovato documentazione bancaria in grado di dimostrare il passaggio delle somme sui conti ufficiali. Tra loro ci sarebbe Guibai Gatama, ex componente del comitato esecutivo della Fecafoot. "Non esistono evidenze di transazioni bancarie che dimostrino che quei soldi siano transitati sui nostri conti", avrebbe dichiarato Gatama. Gli ex dirigenti avrebbero inoltre presentato una denuncia al comitato etico della FIFA più di un anno fa, senza però ricevere, secondo quanto sostengono, aggiornamenti sull'eventuale procedimento.
I dubbi sul rapporto con Infantino
La vicenda sarebbe ulteriormente delicata anche per via dello stretto rapporto tra Eto’o e Gianni Infantino. L’ex centravanti dell’Inter avrebbe infatti espresso in più occasioni il proprio sostegno al presidente della FIFA e al progetto FIFA Forward Enterprise promosso dalla federazione internazionale. Eto’o avrebbe definito Infantino "un fratello, anzi un fratello maggiore, un amico, qualcuno con cui abbiamo costruito cose che resteranno a lungo nel calcio", ribadendo anche il proprio appoggio alla sua candidatura per un nuovo mandato.
Proprio questo rapporto avrebbe alimentato i sospetti di alcuni oppositori dell’ex calciatore, secondo i quali la vicinanza tra i due potrebbe aver avuto un peso nella gestione della vicenda. Gatama avrebbe interpretato il mancato intervento della FIFA come un segnale preciso, affermando: "Interpretiamo il silenzio della Fifa come una forma di vicinanza politica e istituzionale nei confronti di Eto'o". La FIFA avrebbe però respinto qualsiasi ipotesi di protezione nei confronti del presidente della Fecafoot. L’organizzazione avrebbe ribadito l’indipendenza dei propri organi giudiziari, lasciando quindi da chiarire se sulla vicenda potrebbero essere avviati ulteriori accertamenti.
Le altre controversie che hanno coinvolto Eto’o
Quello dei pagamenti legati all’amichevole con la Russia non è l’unico episodio controverso che ha riguardato Samuel Eto’o negli ultimi anni. Nel 2022 l’ex attaccante è stato condannato in Spagna per una vicenda di frode fiscale. Nel 2024, invece, il suo nome è comparso in un caso relativo a presunte irregolarità legate a partite di calcio. Su quest’ultimo episodio, la CAF ha stabilito che non vi fossero elementi sufficienti per dimostrare le accuse nei suoi confronti. Nel frattempo, i suoi avversari politici in Camerun hanno continuato a contestarne l’influenza all’interno del calcio nazionale e internazionale.
Tra gli elementi citati figurano anche i rapporti con alcune importanti figure politiche camerunesi e la vicinanza a Infantino. Il presidente della FIFA, nonostante le polemiche, ha continuato a manifestare pubblicamente il proprio sostegno a Eto’o, anche in occasione della sua rielezione alla guida della Fecafoot. Ora l’attenzione è rivolta agli sviluppi della nuova accusa: saranno eventuali verifiche ufficiali a stabilire se i fondi abbiano effettivamente raggiunto la federazione camerunese o se la vicenda sia destinata a rimanere una disputa senza ulteriori conseguenze.
Samuel Eto’o sarebbe finito nuovamente al centro di una vicenda controversa legata alla sua attività alla guida della Federazione calcistica del Camerun. Al centro della questione ci sarebbero i pagamenti relativi all’amichevole tra Camerun e Russia disputata il 12 ottobre 2023. Le somme, secondo alcuni ex dirigenti della Fecafoot, non sarebbero poi state trasferite sui conti della federazione. Una ricostruzione che potrebbe riaccendere anche le polemiche sui rapporti tra Eto’o e il presidente della FIFA Gianni Infantino.
Le accuse a Eto’o: cos'è successo
Secondo la ricostruzione del Times, la Russia avrebbe effettuato due versamenti destinati alla federazione camerunese per l’amichevole del 12 ottobre 2023. Si tratterebbe di 455.056 e 112.514 euro, per una cifra complessiva di oltre 567mila euro, che sarebbero stati accreditati a Samuel Eto’o attraverso la Qatar National Bank di Doha. Il denaro, secondo le accuse riportate dal quotidiano britannico, sarebbe però rimasto sul conto personale dell’ex calciatore e non sarebbe stato successivamente trasferito alla Fecafoot.
A sollevare dubbi sulla vicenda sarebbero stati alcuni ex dirigenti della federazione, che non avrebbero trovato documentazione bancaria in grado di dimostrare il passaggio delle somme sui conti ufficiali. Tra loro ci sarebbe Guibai Gatama, ex componente del comitato esecutivo della Fecafoot. "Non esistono evidenze di transazioni bancarie che dimostrino che quei soldi siano transitati sui nostri conti", avrebbe dichiarato Gatama. Gli ex dirigenti avrebbero inoltre presentato una denuncia al comitato etico della FIFA più di un anno fa, senza però ricevere, secondo quanto sostengono, aggiornamenti sull'eventuale procedimento.