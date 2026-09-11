Scandalo Eto’o, "mezzo milione dalla Russia mai depositato": cosa è successo

Samuel Eto’o sarebbe finito nuovamente al centro di una vicenda controversa legata alla sua attività alla guida della Federazione calcistica del Camerun. Al centro della questione ci sarebbero i pagamenti relativi all’amichevole tra Camerun e Russia disputata il 12 ottobre 2023. Le somme, secondo alcuni ex dirigenti della Fecafoot , non sarebbero poi state trasferite sui conti della federazione. Una ricostruzione che potrebbe riaccendere anche le polemiche sui rapporti tra Eto’o e il presidente della FIFA Gianni Infantino .

Le accuse a Eto’o: cos'è successo

Secondo la ricostruzione del Times, la Russia avrebbe effettuato due versamenti destinati alla federazione camerunese per l’amichevole del 12 ottobre 2023. Si tratterebbe di 455.056 e 112.514 euro, per una cifra complessiva di oltre 567mila euro, che sarebbero stati accreditati a Samuel Eto’o attraverso la Qatar National Bank di Doha. Il denaro, secondo le accuse riportate dal quotidiano britannico, sarebbe però rimasto sul conto personale dell’ex calciatore e non sarebbe stato successivamente trasferito alla Fecafoot.

A sollevare dubbi sulla vicenda sarebbero stati alcuni ex dirigenti della federazione, che non avrebbero trovato documentazione bancaria in grado di dimostrare il passaggio delle somme sui conti ufficiali. Tra loro ci sarebbe Guibai Gatama, ex componente del comitato esecutivo della Fecafoot. "Non esistono evidenze di transazioni bancarie che dimostrino che quei soldi siano transitati sui nostri conti", avrebbe dichiarato Gatama. Gli ex dirigenti avrebbero inoltre presentato una denuncia al comitato etico della FIFA più di un anno fa, senza però ricevere, secondo quanto sostengono, aggiornamenti sull'eventuale procedimento.