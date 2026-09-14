Tuttosport su YouTube: Ravanelli blindato, altra sorpresa in arrivo e altri quattro appuntamenti!

Prende il via la nuova programmazione del canale YouTube di Tuttosport: dal lunedì al giovedì quattro appuntamenti pensati per accompagnare gli appassionati dentro l’attualità calcistica, tra dibattito, approfondimento, campionato, coppe europee e il contributo di protagonisti che il calcio lo hanno vissuto ad altissimo livello. Sarà tutto gratis. Tutto sul nostro canale, ogni giorno a partire dalle 19.

"Campo aperto" e "Penna Bianca"

Si parte il lunedì con “Campo aperto”, il format dedicato al confronto sulla giornata di campionato appena trascorsa. Il sottotitolo ne racconta perfettamente lo spirito: saranno "le nostre e le vostre opinioni sulla giornata di Serie A”. Uno spazio aperto al dibattito, nel quale l’analisi della redazione incontra la voce dei tifosi per discutere risultati, prestazioni, polemiche e protagonisti del weekend. Tutto, in 45 minuti di intrattenimento. Tra i volti del nuovo palinsesto c’è una conferma importante: Fabrizio Ravanelli rimane il nostro capitano! Dopo essere stato già protagonista della programmazione estiva di Tuttosport, l’ex attaccante torna anche nella nuova stagione con “Penna Bianca”, il format che porterà il suo punto di vista sull’attualità calcistica. Esperienza, personalità, letture tecniche, ricordi e storie: Ravanelli resta così uno dei riferimenti della nuova offerta video di Tuttosport.

"JU3" e "Ts Live", tra Juve e Europa

Spazio naturalmente anche alla Juventus con “JU3”, il podcast live bianconero affidato a Lorenzo Aprile, Cristiano Corbo e Paolo Pirisi. Tre voci, tre sensibilità e un unico tema centrale: tutto ciò che ruota attorno alla Juve. Dal campo al mercato, dalle scelte dell’allenatore alle dinamiche societarie, JU3 nasce per approfondire e discutere i temi più caldi del mondo juventino. A chiudere la settimana, il giovedì, sarà invece “TS Live”, la diretta di Tuttosport dedicata soprattutto al bilancio delle coppe europee. Un appuntamento che cambierà pelle quando il calendario lo richiederà: nelle serate di Europa League diventerà anche il punto di ritrovo per il pre partita delle sfide della Juventus, come accadrà già giovedì in occasione di Juve-Nec. Non solo: occhio al calendario, perché ogni partita bianconera sarà accompagnata da un pre o un post partita. Anche nei weekend.

Altro top in arrivo

Quattro serate, format diversi. E l'obiettivo: rendere il canale YouTube di Tuttosport sempre più un luogo di informazione, confronto e partecipazione. Provando a darvi sempre di più. Un esempio? Nelle prossime settimane sveleremo anche una nuova sorpresa: un altro talent pronto a entrare nella squadra di Tuttosport. Il nome, per ora, resta top secret. Anche se l’ospite più importante dei nostri contenuti siete voi, con le vostre domande e le vostre opinioni. Una grande comunità nella quale confrontarci con passione e rispetto. Che aspetti? VIENI SU YOUTUBE!

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