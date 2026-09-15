Malagò, archiviazione e nodo elezione: ora la Figc attende le valutazioni del Coni

«Non ho paura di decadere». Giovanni Malagò ribadisce la sua serenità anche a La Politica nel Pallone. Oggi, mentre a Milano si riunirà in assemblea la Lega Calcio Serie A, a Roma ci sarà la Giunta Nazionale del Coni: il presidente Luciano Buonfiglio aggiornerà i componenti, Malagò compreso, sugli ultimi sviluppi. Ieri, dopo le controdeduzioni del procuratore federale Giuseppe Chiné (definite «irragionevoli»), il procuratore generale presso il Coni, Ugo Taucer, ha avocato il fascicolo e ha archiviato le posizioni di Malagò e del suo accusatore Renato Miele. Un passaggio inevitabile: non essendo tesserato al momento dell'eventuale infrazione, Malagò non può essere deferito. A livello disciplinare, la partita è chiusa.
Il rischio commissariamento
Resta la vera patata bollente, la questione della legittimità dell’elezione: Taucer ha trasmesso gli atti al segretario generale del Coni, Carlo Mornati, perché verifichi potenziali profili di inosservanza dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni, lasciando intendere che ve ne siano. Nel caso, il rischio di veder commissariare la Figc - giudicando un’elezione illegittima un grave malfunzionamento - sarebbe concreto. La questione è di lana caprina: per la Figc, «essere in regola con il tesseramento» non implica la necessità di tessera. «Sono abituato a chi vuole sovvertire dinamiche di consenso popolare», ha detto Malagò. Taucer, che in passato pareva sposare questa interpretazione, non la pensa così. Buonfiglio, prima di muoversi, chiederà dei pareri, anche al Collegio di Garanzia. Alla finestra, c’è il governo («Mi sembrano dinamiche con una precisa logica», ha detto Malagò); sullo sfondo, la scelta di Diana Bianchedi come capodelegazione della Nazionale, in attesa del responso dell’Anac: «Non riesco a capire il problema».