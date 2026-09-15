Malagò, archiviazione e nodo elezione: ora la Figc attende le valutazioni del Coni

«Non ho paura di decadere». Giovanni Malagò ribadisce la sua serenità anche a La Politica nel Pallone. Oggi, mentre a Milano si riunirà in assemblea la Lega Calcio Serie A, a Roma ci sarà la Giunta Nazionale del Coni: il presidente Luciano Buonfiglio aggiornerà i componenti, Malagò compreso, sugli ultimi sviluppi. Ieri, dopo le controdeduzioni del procuratore federale Giuseppe Chiné (definite «irragionevoli»), il procuratore generale presso il Coni, Ugo Taucer, ha avocato il fascicolo e ha archiviato le posizioni di Malagò e del suo accusatore Renato Miele. Un passaggio inevitabile: non essendo tesserato al momento dell'eventuale infrazione, Malagò non può essere deferito. A livello disciplinare, la partita è chiusa.