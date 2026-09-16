Figc, il caso Malagò entra nel vivo: commissariamento sul tavolo e Abodi resta alla finestra

MILANO - La partita per il futuro della Federcalcio, più che di Giovanni Malagò , entra nel vivo. Il commissariamento è più di uno spettro. Ieri il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha portato in Giunta la relazione di Ugo Taucer sul mancato tesseramento del presidente Figc, con un documento di due pagine che ripercorre le tappe della vicenda: «Taucer ha ribadito che il possesso di un valido tesseramento deve essere un requisito per la candidabilità ed eleggibilità - ha spiegato Buonfiglio - e che la Figc non ha concretamente applicato i principi fondamentali, violati».

Malagò, il nodo del tesseramento e l’interpretazione dello Statuto Figc

Per il procuratore, che aveva definito «irragionevoli» le conclusioni di Giuseppe Chiné, le criticità sono due: la mancata armonia dello Statuto Figc rispetto ai principi del Coni e la vidimazione della candidatura di Malagò. A cui poi Buonfiglio ha dato la parola, passaggio non scontato e apprezzato: «Ho integrato con mie considerazioni per aggiungere cose che magari mancavano». La palla passa ai giuristi: in Figc si aspettano che il Coni chieda delucidazioni, ma a Palazzo H considerano esaustivo il fascicolo trasmesso da Taucer. Buonfiglio lo sottoporrà a «giuristi di chiara fama, riconosciuti come tali dal mondo sportivo» (ma, pare, non al Collegio di Garanzia). I tempi potrebbero non essere brevi: «Non è la fretta che vogliamo, ma la certezza del diritto che perseguiamo». Che Malagò non fosse tesserato alla candidatura è pacifico: il punto è l’interpretazione dell’art. 29 dello Statuto Figc, che richiede di "essere in regola con il tesseramento". Sarebbe bastato tesserarsi prima delle elezioni - come fece Gianni Petrucci nel 2013 per concorrere alla Federbasket -, ma l’interpretazione della Figc è che la norma non imponga di essere tesserati perché accreditati da una componente: una lettura diversa da quella di Taucer. «Gli accertamenti non li faccio io - ha ribadito Buonfiglio -. Il Coni è ente pubblico e io sono un pubblico ufficiale».

Commissariamento Figc, la decisione spetta alla Giunta Coni

È chiaro che la questione non sia solo giuridica: i pareri decifreranno la norma, ma valutare se ne derivi un grave malfunzionamento della Figc spetterà alla Giunta, competente a proporre al Consiglio l’eventuale commissariamento, che con ottime probabilità sarebbe affidato allo stesso Buonfiglio. Il credito di Malagò, pronto ai ricorsi del caso, è confermato dalla riunione con alcuni membri della Giunta - tra cui Nadia Bianchedi, in attesa del dell’Anac per un ruolo che potrebbe non ricoprire mai -, ma non è detto basti. Sullo sfondo, la regia politica più volte accennata da Malagò - che prima del tesseramento ha vissuto la questione inesistente del divieto di pantouflage -, a cui ha fatto riferimento da Salonicco l’ex presidente Gabriele Gravina: «È assurdo anche solo pensare al commissariamento, ci vuole più rispetto per la Figc».

Abodi e il futuro della Federcalcio dopo il caso Malagò

Alla finestra, il governo e soprattutto Andrea Abodi, che non ha mai nascosto di ritenere necessario un commissario per ripartire davvero: un passo falso di Buonfiglio esporrebbe il Coni a un rischio che in Giunta nessuno vuole correre. Al contempo, non mancano i perplessi per una vicenda che rischia di segnare una vittoria della politica. Ieri, peraltro, il ministro per lo Sport avrebbe dovuto partecipare all’assemblea di Lega Calcio Serie A, ma non ha potuto per un infortunio durante un calcetto. L’appuntamento era fissato in tempi non sospetti e Abodi non avrebbe certo affrontato il caso Malagò ma, considerando che proprio tra i club del massimo campionato serpeggia una certa insoddisfazione per varie mosse fatte nei primi 85 giorni del nuovo corso federale, cresce l’impressione che siano già iniziate le manovre per il dopo.