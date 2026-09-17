Malagò, il pantouflage, i pretesti della politica: cosa sta succedendo

Dopo tre consecutive mancate qualificazioni alle fasi finali dei Campionati mondiali e la necessità, invocata da tutti, di voltare pagina, le componenti principali del movimento (vale a dire: Leghe di serie A e serie B, Associazioni di Calciatori e Allenatori) hanno individuato nella persona di Giovanni Malagò il presidente federale ideale per riformare il calcio nazionale e per riportarlo ai fasti del passato. Il suo programma ha raccolto larghe adesioni ed è stato votato, in seno all’Assemblea federale, da una larghissima maggioranza , dopo un dibattito pubblico aperto e leale, che ha visto la partecipazione attiva dell’altro candidato Giancarlo Abete. Non ci si aspettava, dunque, altro che il tempo necessario per avviare le riforme annunciate e per dare una svolta concreta al tanto atteso cambiamento. Ma, al di là di qualche problema, ormai superato, nella scelta dello staff tecnico e dirigenziale, il nuovo presidente ha dovuto e ancora deve affrontare insidie ben più pericolose , in alcun modo legate alla riorganizzazione sistemica del mondo del calcio (compito già di per sé difficile e arduo), ma a contestazioni postume che il Manzoni attribuirebbe ad un certo Azzeccagarbugli.

Malagò e la questione del pantouflage: il primo tentativo di contestazione

E così, in modo del tutto incomprensibile per le decine di milioni di tifosi del calcio e della Nazionale, si è voluta dapprima sollevare la questione del pantouflage (non è un termine del mondo della moda) ben sapendola infondata, paragonando inammissibilmente ed irrispettosamente il ruolo di Presidente del Coni (prima ricoperto da Malagò) a quello di un qualsivoglia dipendente o amministratore non elettivo, pur a conoscenza di precedenti inequivoci pareri di alte autorità di controllo e garanzia. Respinto al mittente, con evidenti perdite, questo primo tentativo, non è parso vero di poter cogliere una nuova occasione, per mettere in discussione la indiscutibile elezione del nuovo presidente, nel generico testo dell’art.29 dello Statuto Figc laddove richiede ai candidati alle cariche elettive di “essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura”. E incredibilmente, di fronte a una norma che non dice certamente, tantomeno esplicitamente, che per candidarsi bisogna essere tesserati, ma semplicemente che se sei già tesserato devi essere in regola con i relativi periodici adempimenti, si è voluta instaurare una nuova questione diretta ad inficiare l’elezione di Malagò, dopo che la storia della Figc è piena di presidenti “non tesserati” (Gravina, lo stesso Abete) e senza avere il pudore di accettare la inevitabile richiesta di archiviazione del caso operata dalla Procura federale e, obtorto collo, alfine accettata anche dalla Procura Generale del Coni.

Malagò, la Procura Generale del Coni e le polemiche sulla Figc

Sono davvero curioso di scoprire, dopo la altrettanto sicura débacle alla quale andrà incontro l’insistente volontà di non demordere, dimostrata in questi giorni dal P.G., dove e come potrà manifestarsi ulteriormente la chiara avversione politica alla elezione di Giovanni Malagò alla massima carica federale. Probabilmente, a qualcuno dentro e al di sopra del mondo del calcio non piacciono la sua persona e le sue annunciate riforme, che, in questa difficile situazione, faticheranno inevitabilmente a decollare. Nel mezzo noi, tifosi e innamorati della nostra Nazionale, restiamo ancora in attesa dell’agognato cambiamento e, nel frattempo, ci auguriamo che questa stupida sfida abbia termine.