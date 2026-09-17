"L’hai chiesto anche al Milan…": Spalletti, la risposta a Capello e la voce grossa Juve

La Juve scende in campo contro il NEC con diverse novità dal primo minuto e un ritrovato McKennie: "È troppo importante", sottolinea Spalletti nel prepartita, che gli concede anche la fascia da capitano. Se l'americano è una delle certezze dei bianconeri, per la prima volta dall'inizio il tecnico sceglie Grabara in porta e anche Woltemade in attacco, preferito a Kolo Muani nel 3-4-2-1 scelto per affrontare gli olandesi.
Spalletti: "Abbiamo bisogno di conoscere certi calciatori"
Spalletti a Sky prima della sfida parla così dei cambi di formazione: "Non possiamo fare a meno di fare dei cambi quando le partite sono ravvicinate. Tra 48 ore ne andiamo a giocare un'altra importante. È una cosa normale che i giocatori hanno imparato, per qualcuno è meglio giocare mezz'ora alla fine e non all'inizio quando ci sono situazioni diverse. Lì bisogna essere bravi e fortunati a scegliere in maniera corretta. Abbiamo bisogno di conoscere più in profondità Woltemade, se è un attaccante che durante la gara vera sta lì o viene in giro, deve giocare insieme agli altri così come Alajbegovic per entrare nelle conoscenze più profonde. Son cose che ci serviranno, naturalmente altri 5 entreranno durante la partita".
Gli sbagli Juve
L'allenatore prosegue: "Abbiamo immancabilmente sbagliato delle cose, probabilmente sbagliate un po’ troppe. Ormai la partita è la somma delle scelte individuali in campo, e su queste scelte qualcosa è stato sbagliato. Il NEC si nutre del campo aperto, proveremo a dargliene di meno. Porteranno a fare campo aperto, perché quando difendono ti tirano la palla dietro la linea difensiva e ti pressano fino al portiere quando costruisci dal basso. Ci sarà volume alto, voce grossa e in questa concitazione non dobbiamo fare come a Sassuolo, perdendo logica e ragione. Specie in queste competizioni qui bisogna avere la testa lucida".
I due attaccanti
E alla domanda di Capello sulla possibilità di vedere i due attaccanti dall'inizio in qualche partita: "Se ho pensato di giocare insieme con Woltemade e Kolo Muani? Una cosa che si può fare. Ho sentito che l’ha chiesto ieri sera anche al Milan. Io un cambio un po’ di sostanza in attacco me lo devo lasciare a gara in corso, mi occorre la possibilità di dare un rafforzo nella partita. Vediamo che partita viene fuori, ma è una cosa che possiamo fare. Woltemade non era granché allenato quando è arrivato, deve essere ancora messo in condizione di esprimersi al meglio. Va fatto un po’ per volta. Ma i due possono giocare insieme, è una cosa che si può attuare".
L'importanza di McKennie
A chiudere risponde anche alla domanda sulla condizione di McKennie: "Ha bisogno di non rischiare di ricascare sull’infortunio avuto. Quello è il rischio maggiore: dal punto di vista di fiato è già nella metà campo avversaria. Ci arriva sempre, dà una mano alla squadra. Oggi gli verrà chiesto di fare un po’ tutto, come è nelle sue caratteristiche e capacità. Se posso e non c’è rischio lo tengo in campo il più possibile: calciatore che sa andare a scegliere quando ci sono i dubbi".
La Juve scende in campo contro il NEC con diverse novità dal primo minuto e un ritrovato McKennie: "È troppo importante", sottolinea Spalletti nel prepartita, che gli concede anche la fascia da capitano. Se l'americano è una delle certezze dei bianconeri, per la prima volta dall'inizio il tecnico sceglie Grabara in porta e anche Woltemade in attacco, preferito a Kolo Muani nel 3-4-2-1 scelto per affrontare gli olandesi.
Spalletti: "Abbiamo bisogno di conoscere certi calciatori"
Spalletti a Sky prima della sfida parla così dei cambi di formazione: "Non possiamo fare a meno di fare dei cambi quando le partite sono ravvicinate. Tra 48 ore ne andiamo a giocare un'altra importante. È una cosa normale che i giocatori hanno imparato, per qualcuno è meglio giocare mezz'ora alla fine e non all'inizio quando ci sono situazioni diverse. Lì bisogna essere bravi e fortunati a scegliere in maniera corretta. Abbiamo bisogno di conoscere più in profondità Woltemade, se è un attaccante che durante la gara vera sta lì o viene in giro, deve giocare insieme agli altri così come Alajbegovic per entrare nelle conoscenze più profonde. Son cose che ci serviranno, naturalmente altri 5 entreranno durante la partita".