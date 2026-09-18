Olanda, i convocati ufficiali di Xavi: la scelta su Koopmeiners, tutti i nomi

Il nuovo commissario tecnico dell'Olanda, Xavi Hernandez, ha escluso il miglior marcatore di sempre, Memphis Depay, dalla rosa di 26 giocatori convocati per le prossime partite di Nations League. Il trentaduenne Depay gioca nel club brasiliano del Corinthians e ha realizzato 55 gol in 112 presenze in nazionale. Tra i convocati anche gli 'italiani' Donyell Malen della Roma, Teun Koopmeiners della Juventus, Kenneth Taylor della Lazio e Noa Lang del Napoli. Il 28enne centrocampista della società bianconera è stato di nuovo convocato dopo aver disputato il Mondiale americano in cui è partito sempre dalla panchina per poi subentrare in tutte e quattro le gare: per lui sono 32 le presenze tra le fila degli Orange condite solo da 3 reti. Venerdì, Xavi ha convocato per la prima volta Ruben van Bommel, figlio dell'ex centrocampista olandese Mark van Bommel. Tra i convocati figura anche il talentuoso centrocampista del Feyenoord Gjivai Zechiël.