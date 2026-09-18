Olanda, i convocati ufficiali di Xavi: la scelta su Koopmeiners, tutti i nomi

Il nuovo commissario tecnico dell'Olanda, Xavi Hernandez, ha escluso il miglior marcatore di sempre, Memphis Depay, dalla rosa di 26 giocatori convocati per le prossime partite di Nations League. Il trentaduenne Depay gioca nel club brasiliano del Corinthians e ha realizzato 55 gol in 112 presenze in nazionale. Tra i convocati anche gli 'italiani' Donyell Malen della Roma, Teun Koopmeiners della Juventus, Kenneth Taylor della Lazio e Noa Lang del Napoli. Il 28enne centrocampista della società bianconera è stato di nuovo convocato dopo aver disputato il Mondiale americano in cui è partito sempre dalla panchina per poi subentrare in tutte e quattro le gare: per lui sono 32 le presenze tra le fila degli Orange condite solo da 3 reti. Venerdì, Xavi ha convocato per la prima volta Ruben van Bommel, figlio dell'ex centrocampista olandese Mark van Bommel. Tra i convocati figura anche il talentuoso centrocampista del Feyenoord Gjivai Zechiël.
Le parole di Xavi
L'ex allenatore del Barcellona ha assunto l'incarico dopo l'addio di Ronald Koeman, avvenuto in seguito a una deludente campagna mondiale, ha dichiarato che la rosa di 26 giocatori gli offre flessibilità per le quattro partite in programma e l'opportunità di valutare le varie opzioni. "Per me, in qualità di commissario tecnico, è importante poterli osservare da vicino e conoscerli meglio nelle prossime settimane, dato che lavoreremo insieme intensamente per la prima volta", ha affermato in una nota. Nelle prossime settimane, i Paesi Bassi affronteranno Germania, Serbia e Grecia.
I convocati dell'Olanda
Portieri: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland).
Difensori: Nathan Ake (Fenerbahçe), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven), Jurrien Timber (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Micky van de Ven (Tottenham).
Centrocampisti: Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Kenneth Taylor (Lazio), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Gjivai Zechiël (Feyenoord).
Attaccanti: Brian Brobbey (Sunderland), Ruben van Bommel (PSV), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (Al-Hilal).