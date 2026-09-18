Shpendi non basta al Cesena: pari con la Juve Stabia. 7-0 Bayern e Kane nella storia, crollo Chelsea

Goleada Bayern

nell'anticipo della quinta giornata di B. Un tempo per parte e risultato tutto sommato giusto fra due squadre che dovranno giocarsi la salvezza sino alla fine. Dopo aver dominato la prima mezz'ora una Juve stabia confusa e senza idee il Cesena passa in vantaggio alla mezz'ora grazie al, sempre a segno nelle prime cinque giornate di campionato. L'assist di Bisoli libera in area Shpendi, che batte Boer con una gran botta di destro. Nel secondo tempo è il Cesena ad iniziare meglio mala Juve Stabia arpiona ile sfiora addirittura il colpo grosso nel finale con un gran sinistro del nuovo entrato Sibilli deviato in corner da Siano.

Tutto facile per il Bayern Monaco nell'anticipo della quarta giornata di andata di Bundesliga. Sul terreno casalingo dell'Allianz Arena, i campioni di Germania travolgono l'Union Berlino per 7-0 risolvendo la 'pratica' nel primo tempo grazie alle reti di Musiala (18'), Kane su rigore (39') e Olise (43'). Nella ripresa, poker dei bavaresi firmato ancora dal bomber inglese ex Tottenham, 5-0 siglato da Saibari al 70' e altre due reti targate Olise (73' e 76'), che finisce a referto con una tripletta. In classifica, la squadra di Kompany sale momentaneamente al primo posto con 10 punti, mentre quella di Lustrinelli resta ferma a quota 1. Con la doppietta messa a referto stasera, invece, Harry Kane tocca quota 101 gol in Bundesliga nella sua 98ª partita di campionato, battendo il precedente record tedesco detenuto da Dieter Müller con il Colonia negli anni '70.