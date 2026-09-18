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Shpendi non basta al Cesena: pari con la Juve Stabia. 7-0 Bayern e Kane nella storia, crollo Chelsea

Termina 1-1 l'anticipo di B, i bavaresi travolgono 7-0 l'Union Berlino. Blues sconfitti 3-0 dal Brentford, in campo anche in Ligue 1 e Liga
3 min
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Shpendi non basta al Cesena: pari con la Juve Stabia. 7-0 Bayern e Kane nella storia, crollo Chelsea
Finisce pari e patta tra Juve Stabia e Cesena nell'anticipo della quinta giornata di B. Un tempo per parte e risultato tutto sommato giusto fra due squadre che dovranno giocarsi la salvezza sino alla fine. Dopo aver dominato la prima mezz'ora una Juve stabia confusa e senza idee il Cesena passa in vantaggio alla mezz'ora grazie al sesto sigillo stagionale di Shpendi, sempre a segno nelle prime cinque giornate di campionato. L'assist di Bisoli libera in area Shpendi, che batte Boer con una gran botta di destro. Nel secondo tempo è il Cesena ad iniziare meglio ma la Juve Stabia arpiona il pareggio con un gran botta in mischia del bomber Di Nardo e sfiora addirittura il colpo grosso nel finale con un gran sinistro del nuovo entrato Sibilli deviato in corner da Siano.

Goleada Bayern

Tutto facile per il Bayern Monaco nell'anticipo della quarta giornata di andata di Bundesliga. Sul terreno casalingo dell'Allianz Arena, i campioni di Germania travolgono l'Union Berlino per 7-0 risolvendo la 'pratica' nel primo tempo grazie alle reti di Musiala (18'), Kane su rigore (39') e Olise (43'). Nella ripresa, poker dei bavaresi firmato ancora dal bomber inglese ex Tottenham, 5-0 siglato da Saibari al 70' e altre due reti targate Olise (73' e 76'), che finisce a referto con una tripletta. In classifica, la squadra di Kompany sale momentaneamente al primo posto con 10 punti, mentre quella di Lustrinelli resta ferma a quota 1. Con la doppietta messa a referto stasera, invece, Harry Kane tocca quota 101 gol in Bundesliga nella sua 98ª partita di campionato, battendo il precedente record tedesco detenuto da Dieter Müller con il Colonia negli anni '70.

Premier, Ligue 1 e Liga

Monaco in testa alla Ligue 1 dopo l'anticipo della quinta giornata di andata. Allo Stade Louis II, la squadra del Principato piega 2-1 il Lens e si porta al comando solitario della classifica con 13 punti, a +3 da Lille e Rennes. Padroni di casa avanti al 32' con Brunner, nella ripresa pari di Udol al 57' ed autorete di Gradit all'84' che decide il match in favore della squadra di Filipe Luis. Il Brentford cala il tris al Chelsea nell'anticipo del quinto turno di Premier League, resta imbattuto e sale a 9 punti in classifica. Decisive le reti di Anthony, Thiago e Carvalho. Per i Blues di Xabi Alonso, fermi a quota 7, terzo match di fila senza successi. Chiude il quadro, nella Liga spagnola, il successo per 3-1 dell'Elche a Barcellona contro l'Espanyol.

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