Mazzola, la capacità di ridere delle persone intelligenti

Il suo maestro era Giuseppe Meazza, mica uno qualsiasi. E Sandro Mazzola era una miniera di aneddoti meravigliosi sul mitologico Peppìn. «Una volta rimproverai un mio compagno. E Meazza mi disse, in dialetto, come sempre si esprimeva con noi: uè pastina, io ho vinto due Mondiali e non ho mai ripreso nessuno. Che sia l’ultima volta». E fu, effettivamente, l’ultima volta, perché Meazza era Meazza e Mazzola era Mazzola, cioè un ragazzo sveglio, poi diventato un uomo intelligente. È stato un fenomenale calciatore e anche un brillante dirigente, ma questo lo sapete già. Magari lo avete addirittura visto oppure ve l’hanno raccontato bene e tante volte. Quello che si sa un po’ di meno, invece, è che Sandro Mazzola era, prima di tutto, una persona sensibile, umile, naturalmente empatica e intelligente, quindi spiritosa. Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo ha messo via ore liete e molte risate in sua compagnia. Sandro amava scherzare su tutto, non c’erano argomenti sui quali non orientasse un punto di vista umoristico molto personale e non c’era una volta in cui mancasse di rispetto a qualcosa o qualcuno, con una battuta o un racconto. Figlio di un calcio più umano, era depositario di un’ampia letteratura sugli eff etti che le ragazze (magari intrufolate in ritiro) potevano avere sui giocatori della Primavera, «crogiolo di talento e ormoni», come defi niva lui la squadra dei diciottenni, passando dal boccaccesco allo scientifi co nel teorizzare sull’argomento.