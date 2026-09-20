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"Grazie, caro Sandro": ci hai insegnato come si diventa grandi

Quando rimase orfano dopo la tragedia di Superga, fu determinante l'aiuto di Lorenzi che lo accudì all'inizio della carriera
Gianfelice Facchetti
1 min
Mazzola
"Grazie, caro Sandro": ci hai insegnato come si diventa grandi© ANSA

Cosa ha voluto dire essere figlio di una leggenda del calcio e vestirne la medesima stoffa, caro Sandro? Cosa ha significato essere all’altezza del Capitano degli Invincibili, fino a camminargli accanto tra leggende del pallone? Da Valentino a Mazzolino, campioni per l’eternità a spasso sull’asse Milano-Torino, città teatro del loro destino, a far stropicciare gli occhi a chi li vedeva giocare da vicino. Il Filadelfia, San Siro e i rettangoli v

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