"Grazie, caro Sandro": ci hai insegnato come si diventa grandi

Cosa ha voluto dire essere figlio di una leggenda del calcio e vestirne la medesima stoffa, caro Sandro? Cosa ha significato essere all’altezza del Capitano degli Invincibili, fino a camminargli accanto tra leggende del pallone? Da Valentino a Mazzolino, campioni per l’eternità a spasso sull’asse Milano-Torino, città teatro del loro destino, a far stropicciare gli occhi a chi li vedeva giocare da vicino. Il Filadelfia, San Siro e i rettangoli v