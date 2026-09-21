Funerali Mazzola, l’ultimo saluto: i tifosi Inter applaudono Carnevali e Massara

Milano si è stretta attorno a Sandro Mazzola per l’ultimo saluto a una delle figure più importanti della storia del calcio italiano . La Basilica di Sant’Ambrogio ha accolto i funerali della storica bandiera dell’Inter e della Nazionale, scomparso all’età di 83 anni. Una giornata di lutto cittadino, con le bandiere civiche a mezz’asta sugli edifici pubblici, che ha raccontato ancora una volta quanto Mazzola abbia rappresentato per la città e per lo sport italiano. Attorno alla sua famiglia si sono ritrovati ex compagni, dirigenti, protagonisti del calcio e rappresentanti delle istituzioni. Tra i presenti anche la delegazione della Juventus, accolta dagli applausi, in un significativo gesto di sportività dopo quanto accaduto il giorno precedente all’Allianz Stadium durante il minuto di raccoglimento . Milano ha così salutato un campione che ha attraversato un'epoca.

L’ultimo saluto nella Basilica di Sant'Ambrogio

I funerali sono iniziati alle 14.45 nella Basilica di Sant’Ambrogio, scelta per accompagnare l’ultimo viaggio di Mazzola. La famiglia ha chiesto di preservare la riservatezza della cerimonia e, per questo motivo, all’interno della Basilica non è stato consentito l’accesso a telecamere e macchine fotografiche. All’esterno, invece, si sono raccolti numerosi esponenti del mondo del calcio e dello sport.

Tra i primi a ricordare Mazzola è stato Ivan Cordoba: "Ricordo che quando veniva in Pinetina per salutarci la gioia era immensa. Era fantastico, e averlo lì era un onore. Quando veniva anche Giacinto (Facchetti n.d.r) era bellissimo vederli insieme. Hanno fatto la storia di questo club". Un'immagine particolarmente significativa, quella di Mazzola e Facchetti insieme, due simboli di un’Inter che ha segnato profondamente la storia del calcio italiano.