Funerali Mazzola, l’ultimo saluto: i tifosi Inter applaudono Carnevali e Massara

Milano si è stretta attorno a Sandro Mazzola per l’ultimo saluto a una delle figure più importanti della storia del calcio italiano. La Basilica di Sant’Ambrogio ha accolto i funerali della storica bandiera dell’Inter e della Nazionale, scomparso all’età di 83 anni. Una giornata di lutto cittadino, con le bandiere civiche a mezz’asta sugli edifici pubblici, che ha raccontato ancora una volta quanto Mazzola abbia rappresentato per la città e per lo sport italiano. Attorno alla sua famiglia si sono ritrovati ex compagni, dirigenti, protagonisti del calcio e rappresentanti delle istituzioni. Tra i presenti anche la delegazione della Juventus, accolta dagli applausi, in un significativo gesto di sportività dopo quanto accaduto il giorno precedente all’Allianz Stadium durante il minuto di raccoglimento. Milano ha così salutato un campione che ha attraversato un'epoca.
L’ultimo saluto nella Basilica di Sant'Ambrogio
I funerali sono iniziati alle 14.45 nella Basilica di Sant’Ambrogio, scelta per accompagnare l’ultimo viaggio di Mazzola. La famiglia ha chiesto di preservare la riservatezza della cerimonia e, per questo motivo, all’interno della Basilica non è stato consentito l’accesso a telecamere e macchine fotografiche. All’esterno, invece, si sono raccolti numerosi esponenti del mondo del calcio e dello sport.
Tra i primi a ricordare Mazzola è stato Ivan Cordoba: "Ricordo che quando veniva in Pinetina per salutarci la gioia era immensa. Era fantastico, e averlo lì era un onore. Quando veniva anche Giacinto (Facchetti n.d.r) era bellissimo vederli insieme. Hanno fatto la storia di questo club". Un'immagine particolarmente significativa, quella di Mazzola e Facchetti insieme, due simboli di un’Inter che ha segnato profondamente la storia del calcio italiano.
Marotta: "È una leggenda interista che se ne va"
Tra i presenti anche il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, che ha voluto sottolineare il valore della figura di Mazzola non soltanto per il club nerazzurro, ma per le generazioni future: "È una leggenda interista che se ne va. È stato un personaggio che ha suscitato grandi emozioni. Noi abbiamo il dovere di preservarne la memoria e trasferirla ai nostri giovani. Gli insegnamenti che ha lasciato rappresentano un palestra per la vita".
Ha poi aggiunto: "È un dovere preservare la memoria e i valori che questa memoria contengono e che dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi, anche del nostro settore giovanile. Sandro ha impersonificato questi valori che sono molto importanti per la vita futura dei nostri ragazzi". Parole che hanno restituito il senso di un'eredità andata oltre i gol e i trofei. Mazzola è stato infatti un simbolo capace di attraversare generazioni, diventando parte integrante dell'identità nerazzurra.
Dalla Nazionale al Milan e la Juve, l’omaggio del calcio italiano
Il ricordo di Mazzola ha unito anche realtà storicamente divise dalla rivalità. Paolo Scaroni, membro del consiglio di amministrazione del Milan, ha ricordato soprattutto i celebri duelli con Gianni Rivera: "Mi vengono in mente i duelli con Rivera, già da ragazzo guardavo le partite del Milan". Anche il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha scelto un ricordo legato alla Nazionale e a una delle partite più iconiche della storia del calcio italiano: "Italia Germania 4-3, avevo 10 anni. È un motivo in più per essere spronati a fare bene. In sua memoria e di tutti quelli che hanno dato tanto per la Nazionale". A Sant’Ambrogio è arrivata anche la delegazione della Juventus, composta dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali e dal direttore sportivo Riky Massara. Il loro ingresso è stato accompagnato dagli applausi dei presenti. A Milano, nel giorno dell’ultimo saluto, il calcio ha invece ritrovato il suo volto più universale. Quello capace di mettere da parte rivalità e colori per rendere omaggio a una leggenda. E Sandro Mazzola, nella sua città e nella sua Inter, ha ricevuto l’abbraccio di tutto il calcio italiano.
Milano si è stretta attorno a Sandro Mazzola per l’ultimo saluto a una delle figure più importanti della storia del calcio italiano. La Basilica di Sant’Ambrogio ha accolto i funerali della storica bandiera dell’Inter e della Nazionale, scomparso all’età di 83 anni. Una giornata di lutto cittadino, con le bandiere civiche a mezz’asta sugli edifici pubblici, che ha raccontato ancora una volta quanto Mazzola abbia rappresentato per la città e per lo sport italiano. Attorno alla sua famiglia si sono ritrovati ex compagni, dirigenti, protagonisti del calcio e rappresentanti delle istituzioni. Tra i presenti anche la delegazione della Juventus, accolta dagli applausi, in un significativo gesto di sportività dopo quanto accaduto il giorno precedente all’Allianz Stadium durante il minuto di raccoglimento. Milano ha così salutato un campione che ha attraversato un'epoca.
L’ultimo saluto nella Basilica di Sant'Ambrogio
I funerali sono iniziati alle 14.45 nella Basilica di Sant’Ambrogio, scelta per accompagnare l’ultimo viaggio di Mazzola. La famiglia ha chiesto di preservare la riservatezza della cerimonia e, per questo motivo, all’interno della Basilica non è stato consentito l’accesso a telecamere e macchine fotografiche. All’esterno, invece, si sono raccolti numerosi esponenti del mondo del calcio e dello sport.
Tra i primi a ricordare Mazzola è stato Ivan Cordoba: "Ricordo che quando veniva in Pinetina per salutarci la gioia era immensa. Era fantastico, e averlo lì era un onore. Quando veniva anche Giacinto (Facchetti n.d.r) era bellissimo vederli insieme. Hanno fatto la storia di questo club". Un'immagine particolarmente significativa, quella di Mazzola e Facchetti insieme, due simboli di un’Inter che ha segnato profondamente la storia del calcio italiano.