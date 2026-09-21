Gattuso esonerato! Chi è Jack, la coincidenza che riguarda la Juve e Nanni Moretti… fatale

Esonerato Gattuso! No, non è uno scherzo. Ma non si tratta ovviamente di Gennaro , che sta volando con la sua Lazio e che dopo cinque giornate di Serie A è primo in classifica al pari di Roma e Inter . Il protagonista dell'esonero è Giacomo 'Jack' Gattuso , tecnico del Renate . Fatale il ko rimediato nell'ultima sfida contro l' Arzignano Valchiampo per mano di... Nanni (e) Moretti.

Gattuso esonerato dal Renate

Risultati non in linea con le aspettative del club, e così alla sconfitta contro l'Arzignano è arrivata la decisione del Renate di esonerare Gattuso: "AC Renate comunica di avere sollevato Giacomo Gattuso dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Contestualmente, il Club comunica di aver sollevato dal proprio incarico anche il collaboratore tecnico Gianmarco Ievoli. La Società desidera ringraziare entrambi per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati quotidianamente durante il periodo trascorso in nerazzurro, e porge loro i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera professionale". Troppo pochi i 2 punti raccolti nelle prime 5 giornate, di qui la scelta di cambiare guida tecnica.

Esonerato per colpa di... Nanni (e) Moretti

Un esonero che nasconde delle particolarità. La prima relativa alla sfida che ha conclamato l'allontanamento, quella con l'Arzignano Valchiampo per 2-1. Al Renate non è bastato il gol messo a segno da Italeng, che aveva momentaneamente portato i suoi in vantaggio. Infatti i nerazzurri sono stati rimontati dalla squadra veneta, da due calciatori i cui cognomi, messi insieme, danno vita ad una vera e propria... sceneggiatura. Al 60' il gol di Nanni, all'85' quello di Moretti. Incredibile coincidenza, con i due cognomi che uniti danno vita a Nanni Moretti, famosissimo attore, regista e produttore. Ma stavolta, almeno per Gattuso e il Renate, il film messo in scena è stato decisamente un horror. I due, tra l'altro, avevano segnato insieme anche nella sfida precedente, quella contro l'AlbinoLeffe (anche lì vittoria per 2-1)

L'incredibile coincidenza Juve

A far sgranare gli occhi ovviamente anche il cognome del tecnico esonerato, Gattuso, omonimo di 'Ringhio' ma che ha un lungo passato sia da calciatore che da allenatore. Come tecnico ha guidato per diversi anni il Novara, tra settore giovanile e prima squadra: a lui il merito, tra l'altro, di aver lanciato un talento come Bruno Fernandes, che è emerso nel club piemontese per poi spiccare il volo e diventare un calciatore di livello mondiale.

Il suo esonero di certo dispiacerà a chi è attratto da curiosità e coincidenze. Fosse rimasto sulla panchina del Renate, infatti avrebbe affrontato tra un mese (precisamente il 19 ottobre) la Juventus Next Gen nel match della nona giornata del girone A di Serie C. E proprio in quel weekend (il giorno prima per l'esattezza) la prima squadra bianconera affronterà la Lazio... di Gattuso, ma Gennaro. Insomma, sarebbe potuto essere un weekend all'insegna della Juventus contro i Gattuso. Evidentemente non potrà più essere così.