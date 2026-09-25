Italia, per Malagò si gioca un'altra partita: ore decisive in FIGC. E c'è Galliani sullo sfondo

MILANO - La Nazionale torna in campo , ma il cielo sulla Figc continua a non essere del tutto azzurro. È il risvolto politico dell’esordio del Mancini-bis, il ct voluto da Giovanni Malagò , impegnato in una partita ancora più complessa. Ieri gli uffici federali hanno completato la documentazione da consegnare al Coni, con il materiale sulle tre candidature: di Malagò, del suo sfidante Giancarlo Abete e di Renato Miele, l’avvocato ed ex centrocampista della Lazio dal cui ricorso è nato il caso del mancato tesseramento che rischia di portare la Federcalcio al commissariamento. Miele, non accreditato perché privo dell’appoggio di una componente, era l’unico dei tre effettivamente tesserato, mentre Abete, presidente della Lnd, è dirigente federale in base all’art. 10 delle Noif. Per la Figc è una condizione non dissimile - la stessa di Gabriele Gravina nel 2024 - da quella di Malagò, per chi punta alla decadenza no. Alla documentazione è allegato il regolamento federale, che richiamerebbe i 7 giorni per impugnare le candidature: secondo la Federcalcio, Miele non li avrebbe rispettati. Per gli oppositori, non è decisivo.

Coni, candidature e nodo giuridico-politico

La vicenda, un ingorgo di norme e interpretazioni, è intricata sul piano giuridico e politico: il Coni attende i pareri richiesti, che saranno alla base della decisione della Giunta, dove sarà necessario contare i voti, perché i membri saranno stretti tra indicazioni giuridiche - che tutti immaginano nette - e dubbi nutriti anche per la stima verso Malagò. La prossima riunione è realisticamente destinata a tenersi al termine di questo ciclo di gare, anche per non turbare la Nazionale. Luciano Buonfiglio, presidente del Coni e probabile commissario se andrà così, oggi sarà all’Olimpico - dove sarà osservato un minuto di silenzio per Sandro Mazzola e ci sarà un omaggio a Franco Baresi - e tiferà Italia: «Con tutto il fiato che abbiamo in gola. Sono rimasto favorevolmente colpito dalle dichiarazioni di Mancini, al quale va il mio in bocca al lupo, perché ha chiesto 4 anni per portare avanti un progetto che parte dai giovani. E io amo i progetti». Una conferma che la posizione del ct non sarebbe messa in discussione dai possibili terremoti all’orizzonte.

Malagò, Serie A e gli scenari per la Federcalcio

Oggi, prima della partita - esordio anche per la capodelegazione Diana Bianchedi, in attesa del responso Anac -, Malagò vedrà le componenti in consiglio federale: la vicenda non è all’ordine del giorno, ma potrebbe essere l’occasione per cercare compattezza interna, dato che anche chi non l’ha appoggiato a giugno non tifa per il commissariamento. Nei giorni scorsi la Lega Calcio Serie A ha ribadito il suo appoggio con una dichiarazione molto equilibrata di Ezio Simonelli - e una meno composta di Aurelio De Laurentiis -, mentre ieri Beppe Marotta ha incontrato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, di cui è stato consulente Ugo Taucer, procuratore generale dello Sport presso il Coni. Il presidente dell’Inter e Mantovano si conoscono da tempo ma, dietro alla visita di cortesia, è inevitabile che abbiano parlato di attualità. Altri club hanno invece fatto dei passi con Adriano Galliani, la cui potenziale candidatura alla presidenza dopo l’eventuale commissariamento avevamo anticipato nei giorni scorsi: metterebbe (forse) d’accordo calcio e politica. Ma la partita è ancora lunga.