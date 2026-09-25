"In un battito", il film documentario su Edoardo Bove in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

"In un battito", il film documentario su Edoardo Bove diretto da Giovanni Troilo, sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2026 nella sezione Special Screening. Il film racconta i mesi successivi al 1° dicembre 2024, quando, durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove si accascia improvvisamente sul terreno di gioco. Un episodio che interrompe il percorso che sembrava già tracciato per una delle promesse più brillanti del calcio italiano e apre una fase completamente nuova della sua vita. Da quel momento Edoardo si confronta con un futuro diventato improvvisamente incerto: tornerà a giocare? Potrà ancora farlo in Italia? E chi è Edoardo al di fuori del calcio?

Trama e distribuzione

"In un battito" segue questo momento di passaggio, tra il desiderio di tornare in campo e la necessità di confrontarsi con una nuova realtà. Un racconto intimo e personale che, attraverso la vicenda di Edoardo Bove, parla di identità, di cambiamento e della possibilità di immaginare il proprio futuro quando il percorso che sembrava già scritto si interrompe. Prodotto da No Name Entertainment, Alea Film con Rai Cinema, in collaborazione con Sky, in collaborazione con Chiarafama, "In un battito" sarà distribuito nelle sale il 16, 17 e 18 Novembre da 01 Distribution. La distribuzione internazionale è affidata a Rai Cinema International Distribution.