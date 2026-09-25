Il Brasile delude in amichevole contro l'Australia: Rayan salva Ancelotti nel recupero

Un colpo di testa di Rayan in pieno recupero ha evitato al Brasile di Carlo Ancelotti un'imbarazzante sconfitta in un'amichevole disputata a Townsville, nel Queensland settentrionale, contro i padroni di casa dell'Australia, che già pregustavano la seconda vittoria assoluta contro la nazionale verdeoro. Una punizione del giovane Nestory Irankunda aveva portato in vantaggio i Socceroos a metà ripresa e solo allora il Brasile ha alzato il ritmo.